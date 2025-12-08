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Χρυσές Σφαίρες 2026: Η λίστα με τις υποψηφιότητες - «Παρών» και ο Λάνθιμος
Magazino
17:51 - 08 Δεκ 2025

Χρυσές Σφαίρες 2026: Η λίστα με τις υποψηφιότητες - «Παρών» και ο Λάνθιμος

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 83η τελετή των Χρυσών Σφαιρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου.

Ως γνωστόν, οι Χρυσές Σφαίρες θεωρούνται προπομπός των Όσκαρ.

Το One Battle After Another ξεχωρίζει με εννέα υποψηφιότητες. Στην κατηγορία καλύτερη ταινία (μιούζικαλ ή κωμωδία) διεκδικεί τη Χρυσή Σφαίρα και η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου.

Αναλυτικά

Καλύτερη Ταινία (Δράμα)
Frankenstein
Hamnet
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners

Καλύτερη Ταινία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
One Battle After Another

Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία
It Was Just An Accident – France
No Other Choice – South Korea
The Secret Agent – Brazil
Sentimental Value – Norway
Sirāt – Spain
The Voice of Hind Rajab – Tunisia

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2

Καλύτερος Σκηνοθέτης – Ταινία
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ryan Coogler – Sinners
Guillermo del Toro – Frankenstein
Jafar Panahi – It Was Just An Accident
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet

Καλύτερο Σενάριο – Ταινία
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme
Ryan Coogler – Sinners
Jafar Panahi – It Was Just an Accident
Eskil Vogt & Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao & Maggie O'Farrel – Hamnet

Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Ταινία (Δράμα)
Joel Edgerton – Train Dreams
Oscar Isaac – Frankenstein
Dwayne Johnson – The Smashing Machine
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Ταινία (Δράμα)
Jessie Buckley – Hamnet
Jennifer Lawrence – Die My Love
Renate Reinsve – Sentimental Value
Julia Roberts – After The Hunt
Tessa Thompson – Hedda
Eva Victor – Sorry, Baby

Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Ταινία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)
Timothée Chalamet – Marty Supreme
George Clooney – Jay Kelly
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Lee Byung-Hun – No Other Choice
Jesse Plemons – Bugonia

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Ταινία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Cynthia Erivo – Wicked: For Good
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
Emma Stone – Bugonia

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος – Ταινία
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – One Battle After Another
Adam Sandler – Jay Kelly
Stellan Skarsgard – Sentimental Value

Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ηθοποιός – Ταινία
Emily Blunt – The Smashing Machine
Elle Fanning – Sentimental Value
Ariana Grande – Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Teyana Taylor – One Battle After Another

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική – Ταινία
Alexandre Desplat – Frankenstein
Ludwig Göransson – Sinners
Jonny Greenwood – One Battle After Another
Kangding Ray – Sirāt
Max Richter – Hamnet
Hans Zimmer – F1

Καλύτερο Τραγούδι – Ταινία
Dream As One – Avatar: Fire and Ash
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied To You – Sinners
No Place Like Home – Wicked: For Good
The Girl In The Bubble – Wicked: For Good
Train Dreams – Train Dreams

Καλύτερο Κινηματογραφικό Box Office
Avatar: Fire and Ash
F1
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible – The Final Reckoning
Sinners
Weapons
Wicked: For Good
Zootopia 2

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