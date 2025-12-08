Χρυσές Σφαίρες 2026: Η λίστα με τις υποψηφιότητες - «Παρών» και ο Λάνθιμος

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 83η τελετή των Χρυσών Σφαιρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου.

Ως γνωστόν, οι Χρυσές Σφαίρες θεωρούνται προπομπός των Όσκαρ.

Το One Battle After Another ξεχωρίζει με εννέα υποψηφιότητες. Στην κατηγορία καλύτερη ταινία (μιούζικαλ ή κωμωδία) διεκδικεί τη Χρυσή Σφαίρα και η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου.

Αναλυτικά

Καλύτερη Ταινία (Δράμα)

Frankenstein

Hamnet

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη Ταινία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another



Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία

It Was Just An Accident – France

No Other Choice – South Korea

The Secret Agent – Brazil

Sentimental Value – Norway

Sirāt – Spain

The Voice of Hind Rajab – Tunisia



Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2



Καλύτερος Σκηνοθέτης – Ταινία

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – It Was Just An Accident

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

Καλύτερο Σενάριο – Ταινία

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Sinners

Jafar Panahi – It Was Just an Accident

Eskil Vogt & Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao & Maggie O'Farrel – Hamnet



Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Ταινία (Δράμα)

Joel Edgerton – Train Dreams

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Ταινία (Δράμα)

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After The Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby



Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός – Ταινία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)

Timothée Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-Hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός – Ταινία (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: For Good

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia



Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος – Ταινία

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgard – Sentimental Value



Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ηθοποιός – Ταινία

Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Sentimental Value

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Teyana Taylor – One Battle After Another



Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική – Ταινία

Alexandre Desplat – Frankenstein

Ludwig Göransson – Sinners

Jonny Greenwood – One Battle After Another

Kangding Ray – Sirāt

Max Richter – Hamnet

Hans Zimmer – F1



Καλύτερο Τραγούδι – Ταινία

Dream As One – Avatar: Fire and Ash

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied To You – Sinners

No Place Like Home – Wicked: For Good

The Girl In The Bubble – Wicked: For Good

Train Dreams – Train Dreams



Καλύτερο Κινηματογραφικό Box Office

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2