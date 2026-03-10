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Ο Γιώργος Λάνθιμος, αν άντεχε, θα φωτογράφιζε στη Γάζα
Magazino
15:00 - 10 Μαρ 2026

Ο Γιώργος Λάνθιμος, αν άντεχε, θα φωτογράφιζε στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Ανταπόκριση από το «Yorgos Lanthimos: Photographs» στη Στέγη: την πρώτη έκθεση φωτογραφιών του διεθνώς καταξιωμένου κινηματογραφιστή που παρουσιάζεται στην Ελλάδα.

Άσπρο και μαύρο. Μια γυναίκα (ζωντανή;) ξαπλωμένη μπρούμητα στο γρασίδι. Ένα ταβάνι γεμάτο φουσκωμένα μπαλόνια. Τα κλαδιά ενός δέντρου τη νύχτα. Η Έμμα Στόουν με τα εβένινα μαλλιά της Μπέλα Μπάξτερ. Το πορτρέτο της Αριάν Λαμπέντ με τα μαλλιά σε ένα σφιχτό κότσο. Το υγρό βλέμμα της Αγγελικής Παπούλια. Η Δάφνη Πατακιά. Ο Μαρκ Ράφαλο με το χαρακτηριστικό κόμικ μουστάκι του Ντάνκαν Γουέντενμπερν. Ο άνω κορμός ενός αρχαίου αγάλματος ντυμένος με σακάκι. Το μικρό κεραμικό άγαλμα με τη μορφή ενός καθολικού Χριστού. Τα καλλίγραμμα πόδια μιας γυναίκας που, φορώντας ψηλοτάκουνα πέδιλα, ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε ένα τζιπ. Τα ξυπόλητα πόδια μιας γυναίκας στερεωμένα στην καρέκλα μιας (ελληνικής ταβέρνας). Ένα κυκλαδίτικο παρεκκλήσι, ένα κεντητό τραπεζομάντηλο (με βελονάκι), η απότομη κάθοδος στα βράχια που οδηγούν στη θάλασσα. Η θέα από το κατάστρωμα του πλοίου. Ένας δεμένος γάϊδαρος σε κολώνα της ΔΕΗ. Το γκρο πλαν του σκύλου με τα μεγάλα, μελιά μάτια – που νομίζεις ότι θα δακρύσουν.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 14:48
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