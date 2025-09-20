Τα άγνωστα «πρόσωπα» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Η ακτινοβόλα ομορφιά του Ρόμπερτ Ρέντφορντ έκρυβε εκτός από ένα σπουδαίο ταλέντο και μια μαχητική προσωπικότητα για το δημόσιο καλό.

Το 1995, στο Sundance Festival, στα ορεινά της παγωμένης Γιούτα, προβαλλόταν η πρώτη ταινία που είχε γραφτεί, παραχθεί και σκηνοθετηθεί από ιθαγενείς Αμερικανούς· επρόκειτο για το «Smoke Signals» του Κρις Ιρ, μια προσπάθεια που υλοποιήθηκε με την ενθάρρυνση και καθοδήγηση του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Είναι ένα από τα εκατοντάδες παραδείγματα, που περιγράφουν μια δημιουργική προσωπικότητα, βαθιά πολιτική η οποία δεν έθετε σύνορα ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και την ενεργή ακτιβιστική δράση: και τα δύο λειτουργούσαν σαν διακλαδώσεις του ίδιου μεγάλου ποταμού. O ίδιος συχνά συνέκρινε την υποστήριξή του στο ανεξάρτητο κινηματογράφο με τον περιβαλλοντική ευαισθησία. Έδωσε φωνή σε ό,τι αγνοούνταν, προσπάθησε να προστατευτεί ό,τι κινδύνευε να χαθεί.

Ίσως γι’ αυτό η απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα 89 του χρόνια είναι δύσκολο να αποτιμηθεί στη στενή διάσταση ενός από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλυγουντ, ούτε καν ενός ολιστικού καλλιτέχνη (ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, μέντορας). Αλλά ως μια θεώρηση για το που πρέπει να στέκεται ένας δημιουργός στον σύγχρονο κόσμο.