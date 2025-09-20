Στα καρέ της μνήμης: Το Animasyros τιμά τους πρωτοπόρους του ελληνικού Animation

Το φετινό Animasyros που επιστρέφει στην Ερμούπολη από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, διοργανώνει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τίτλο «The Great Greek Masters», τιμώντας τους πρωτοπόρους που έθεσαν τα θεμέλια του ελληνικού animation.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, θα βρεθούν στη Σύρο σημαντικοί δημιουργοί δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει το έργο τους και να συζητήσει μαζί τους για τη διαδρομή της τέχνης που υπηρέτησαν. Επίσης θα προβληθούν ταινίες μικρού μήκους, διαφημιστικά και σπάνια fillers από τη δεκαετία του ’40 έως του ’80, ορισμένες μάλιστα σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες. Παράλληλα η έκθεση που συνοδεύει το αφιέρωμα, παρουσιάζει σπάνιο εικαστικό υλικό: αυθεντικά σχέδια, ζελατίνες, storyboards και φωτογραφίες από τα στούντιο των πρωτοπόρων δημιουργών, ανοίγοντας ένα παράθυρο στο εικαστικό εργαστήριο των πρωτοπόρων.

Με αυτή την αφορμή 0 Δημήτρης Μπέλλος και η Κλεοπάτρα Κοραή, δύο καταξιωμένοι επαγγελματίες από τον χώρο του animation που επιμελούνται το αφιέρωμα, μάς μιλούν γα τους δημιουργούς που, χωρίς έτοιμες δομές και με περιορισμένα μέσα, διαμόρφωσαν μια νέα κινηματογραφική γλώσσα, καθιερώνοντας το animation ως αυτόνομη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης.

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