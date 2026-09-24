Το ANIMASYROS 2026 άνοιξε κι επίσημα την αυλαία της φετινής διοργάνωσης

Το βράδυ της Τετάρτης (23/9), στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Έναρξης του 19ου ANIMASYROS Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων που συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, κηρύσσοντας και επίσημα την έναρξη του Φεστιβάλ.

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) ως θεσμικός εταίρος, η SKY express ως επίσημος συνεργάτης αερομεταφορών, το Enterprise Greece ως υποστηρικτής της Αγοράς, η ΕΡΤ και η εταιρεία HUION ως χορηγοί βραβείων, η Βουλή των Ελλήνων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος του ANIMASYROS, Βασίλης Καραμητσάνης, ο οποίος κήρυξε την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ καλωσορίζοντας το κοινό στη φετινή διοργάνωση, με κεντρική θεματική «200 χρόνια Ερμούπολη». Η εκδήλωση είχε ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα ενώ αναμεταδόθηκε ζωντανά στην πλατεία Μιαούλη και διαδικτυακά.

Το κοινό καλωσόρισαν ο Αλέξανδρος Αθανασίου, Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης και ο Γιάννης Ρούσσος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κάνοντας ειδική μνεία στη φετινή επέτειο για τα 200 χρόνια από την ίδρυση και την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. O Γιώργος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, παρότι δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, έστειλε το μήνυμά του, τονίζοντας ότι φέτος, τη χρονιά-ορόσημο για την Ερμούπολη, το ANIMASYROS έρχεται να προσθέσει τη δική του ξεχωριστή σελίδα στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης.

Στο βήμα, στη συνέχεια, ανέβηκε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και ευχήθηκε ένα χαρούμενο, δημιουργικό, εμπνευσμένο και παραγωγικό ANIMASYROS 2026.

Ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Enterprise Greece, πήρε το λόγο σημειώνοντας ότι το ANIMASYROS είναι ο πυρήνας που συνενώνει, από τη μία, ένα μοντέλο βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης φέρνοντας κοντά διαφορετικές παραδόσεις και κοινότητες και, από την άλλη, όπως ο Κερδώος και Λόγιος Ερμής - ο θεός στον οποίο οφείλει το όνομά της η Ερμούπολη - την επιχειρηματικότητα και την τέχνη, και μάλιστα την πιο ζωντανή τέχνη, αυτή των κινουμένων σχεδίων.

Αμέσως μετά, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας - ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος αναφέρθηκε στο ANIMASYROS ως χώρο συνάντησης και δημιουργίας που στηρίζει νέους καλλιτέχνες και επαγγελματίες, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα, ενώ μίλησε ακόμη για το Greece On Screen, το πενταετές εθνικό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και του σύγχρονου πολιτισμού στην Ελλάδα.

Το παρών στην Τελετή Έναρξης έδωσε και ο Στυλιανός Ξανθόπουλος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνοδοιπόρου του Φεστιβάλ από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του. Ο Πρύτανης μίλησε γι’ αυτή τη μακρόχρονη συνεργασία που πλέον περνά σε πιο ώριμη φάση με το Aegean Animation Hub, μέσα από το οποίο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ANIMASYROS, το ΕΚΚΟΜΕΔ και η ΑΣΙΦΑ Ελλάς θα επιχειρήσουν να συνδέσουν την εκπαίδευση και την έρευνα με τη δημιουργία, την παραγωγή και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού ανιμέισον.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ο Βασίλης Καραμητσάνης κάλεσε στο βήμα την Ciara O' Floinn, Πρέσβη της Ιρλανδίας, τιμώμενης χώρας της φετινής διοργάνωσης του Φεστιβάλ, μιλώντας ιρλανδικά. Η Πρέσβης ανέφερε ότι, φέτος, η προεδρία της χώρας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μια υπέροχη ευκαιρία να προβληθούν μέσω του ANIMASYROS δημιουργοί και έργα από την Ιρλανδία και να δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το ANIMASYROS, φέτος, με αφορμή την ξεχωριστή επέτειο των 250 χρόνων από τη διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, παρουσιάζει, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το American Film Showcase και με δημιουργικό συνεργάτη προβολών τη Disney+, ένα αφιέρωμα στη δημιουργική κληρονομιά της Αμερικής και στους καινοτόμους καλλιτέχνες της που, για περισσότερο από έναν αιώνα, έχουν εμπνεύσει κοινά σε κάθε γωνιά του κόσμου. Για τη συνεργασία αυτή μίλησε ο Επιτετραμμένος στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Josh Huck.

Στο βήμα, αμέσως μετά, ανέβηκε απευθύνοντας χαιρετισμό η Κλεοπάτρα Κοραή, η πρώτη γυναίκα δημιουργός στην ιστορία του ελληνικού ανιμέισον που εκλέχθηκε πρόεδρος της ένωσης των επαγγελματιών του κλάδου, της ΑΣΙΦΑ Ελλάς - Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων.

Έπειτα, ο Βασίλης Καραμητσάνης αναφέρθηκε συγκινημένος στην πρόσφατη απώλεια του Γιάννη Ξαγόραρη, του σπουδαίου Συριανού δημιουργού, χαρισματικού γελοιογράφου και εικονογράφου. Το ANIMASYROS αποχαιρέτησε με βαθιά θλίψη τον άνθρωπο που υπήρξε σταθερός συνεργάτης του από την πρώτη κιόλας διοργάνωση του Φεστιβάλ, προσφέροντας απλόχερα τη γνώση, το ταλέντο και την καλοσύνη του.

Ακολούθησε η προβολή της ταινίας μικρού μήκους Ενενήντα δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη. Πρόκειται για την έβδομη ταινία της σειράς Ενενήντα Δεύτερα του ANIMASYROS σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99.2. Το animated biopic ξεδιπλώνει στιγμές από τη ζωή και το έργο του Θάνου Μικρούτσικου μέσα από το τραγούδι «Θεσσαλονίκη», σε ποίηση Νίκου Καββαδία, η μελοποίηση του οποίου συνομιλεί με αυτή του «Επέστρεφε» του Κωνσταντίνου Καβάφη, το μουσικό θέμα που αποτελεί το σήμα του Μελωδία 99.2 από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, το 1991. Τα Ενενήντα δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής». Για την ταινία μίλησαν οι Δημήτρης Βραχνός, Διευθυντής Προγράμματος του Μελωδία 99.2, Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Διευθυντής Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής και οι σκηνοθέτιδες Αναστασία Ανδρέου και Χριστίνα Χριστοδούλου.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Κ. Καραμητσάνης κάλεσε στη σκηνή του Θεάτρου Απόλλων τη Δρ. Στέλλα Κυρίμη, Διευθύνουσα Σύμβουλο του εκπαιδευτικού ομίλου ΑΚΤΟ, για να απονείμει, για τρίτη χρονιά, την υποτροφία «Πέτρος Κυρίμης» προς τιμήν του Πέτρου Κυρίμη, ένα από τα σημαντικότερα έργα του οποίου ήταν η δημιουργία των πρώτων ολοκληρωμένων σπουδών ανιμέισον στην Ελλάδα, που ο ΑΚΤΟ εισήγαγε το 1994. Η νικήτρια της υποτροφίας, Αποστολία Έλληνα, ανέβηκε στο βήμα, και ευχαρίστησε τον ΑΚΤΟ για την ευκαιρία.

Η Τελετή Έναρξης του ANIMASYROS 2026 ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας Decorado του βραβευμένου με Goya Ισπανού δημιουργού Alberto Vásquez, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Θερβάντες. Στο Θέατρο Απόλλων βρέθηκαν οι συντελεστές της ταινίας, José Luis Ágreda, art director, και Nuno Beato, συμπαραγωγός από την Πορτογαλία, οι οποίοι μίλησαν για τη σημασία της ταινίας και σημείωσαν ότι αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο να δούμε τη ζωή και να αναστοχαστούμε πάνω στις δύσκολες στιγμές της.

Μετά την ολοκλήρωση της Τελετής Έναρξης, στο αίθριο του Δημαρχείου Σύρου-Ερμούπολης ακολούθησε δεξίωση αφιερωμένη στα 250 χρόνια Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ.

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