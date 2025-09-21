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31ες Νύχτες Πρεμιέρας: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στην Αθήνα με την νέα του ταινία
Magazino
14:25 - 21 Σεπ 2025

31ες Νύχτες Πρεμιέρας: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στην Αθήνα με την νέα του ταινία

Reporter.gr Newsroom
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Ο ηθοποιός, που επέστρεψε φέτος στη μεγάλη οθόνη για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιού του, με τίτλο Ανεμόνη, θα παρευρεθεί στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νύχτες Πρεμιέρας.  

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), μεγάλο χορηγό τη Nova, επιστρέφει για την 31η έκδοσή του, από 1 έως 12 Οκτωβρίου σε αίθουσες της πόλης.

Όπως έγινε γνωστό στη χθεσινή Συνέντευξη Τύπου, το φεστιβάλ φέτος θα είναι μικρότερο απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί, καθώς για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, δεν έλαβε χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, και μάλιστα με αιφνίδιο τρόπο «παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις που είχαν προηγηθεί», όπως είπε και η κ. Τατιάνα Παππά, διευθύντρια του φεστιβάλ.

Έτσι, δεν θα πραγματοποιηθούν 4 μεγάλες ενότητες, που είχαν προγραμματιστεί για το φεστιβάλ και συγκεκριμένα τα Αφιερώματα, οι Ειδικές προβολές, οι Midnight προβολές και το τμήμα Music & Film.

Παρ’ όλο που ο τομέας της φιλοξενίας δέχθηκε μεγάλο πλήγμα λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης, οι Νύχτες Πρεμιέρας κατάφεραν να διασφαλίσουν την παρουσία δύο πολύ σημαντικών προσωπικοτήτων του κινηματογράφου.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2025 - 14:04
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