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Ηλίας Μουλάς: Δεν θα δίσταζα μπροστά στο λαϊκό, μεγάλο κοινό
Magazino
17:00 - 29 Σεπ 2025

Ηλίας Μουλάς: Δεν θα δίσταζα μπροστά στο λαϊκό, μεγάλο κοινό

Reporter.gr Newsroom
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Ανήκει στη γενιά των ηθοποιών, το ξεκίνημα του οποίου μπορώ να θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Κι ας έχουν περάσει 13 χρόνια. 

Ο Ηλίας Μουλάς έκανε το θεατρικό ντεμπούτο του σε μια παιδική παράσταση – σταθμό «Το νησί των θησαυρών» σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου που ανέβηκε στο Μέγαρο Μουσικής το 2012, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Την αναπολεί ακόμα, όχι μόνο επειδή ήταν η πρώτη του παράσταση, όχι μόνο γιατί συνεργαζόταν με το Μοσχόπουλο αλλά και γιατί «συνυπήρχα με το δάσκαλο μου, τον Αργύρη Ξάφη, το οποίο ήταν πολύ συγκινητικό». Έκτοτε, «τυχερός» καθώς αυτοχαρακτηρίζεται, συνδέθηκε με πολλούς και καλούς συνεργάτες, συμμετείχε σε επιτυχίες με το καλλιτεχνικό κι εμπορικό πρόσημο να συμβαδίζει ανακουφιστικά (βλέπε τα «Ξύπνα, Βασίλη», «1821, η επιθεώρηση», «Οι παίκτες», «Ο άσχημος», «Φρανκενστάϊν») και, μοιραία, αναδείχθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στα πρόσωπα αιχμής της γενιάς του.

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