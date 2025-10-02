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Ο έρωτας στα χρόνια του φαξ: Η ιστορία του Μάθιου Πέρι και της Τζούλια Ρόμπερτς
Magazino
14:43 - 02 Οκτ 2025

Ο έρωτας στα χρόνια του φαξ: Η ιστορία του Μάθιου Πέρι και της Τζούλια Ρόμπερτς

Reporter.gr Newsroom
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Στις 28 Ιανουαρίου του 1996, οι συντελεστές των Friends είχαν ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη για το κοινό τους με τη συμμετοχή της Τζούλια Ρόμπερτς ως guest star στο διπλής διάρκειας επεισόδιο της 2ης σεζόν με τίτλο "The One After the Superbowl", όπου ο Ρος (Ντέιβιντ Σουίμερ) έχει εντοπίσει τον Μαρσέλ, πιθηκάκο με τον οποίο παλιότερα συμβίωναν στο διαμέρισμά του, να πρωταγωνιστεί σε ταινία.  

Ο μοναδικός όρος που έθεσε η ηθοποιός για να συνεργαστεί, ήδη πολύ γνωστή από το Pretty Woman (1990), ήταν να εμπλακεί σε ιστορία που θα αφορούσε τον χαρακτήρα του Τσάντλερ (Μάθιου Πέρι).

Πράγματι η Τζ. Ρόμπερτς υποδύθηκε τη Σούζι Μος, παιδική φίλη του Τσάντλερ που εργαζόταν στην παραγωγή της ταινίας κι από τον οποίο είχε αποκομίσει μια τραυματική εμπειρία καθώς της είχε τραβήξει τη φούστα μπροστά σε όλους τους συμμαθητές τους.

Μαθαίνοντας τα νέα, γεμάτος ενθουσιασμό, ο Μ. Πέρι της έστειλε δεκάδες ανθοδέσμες με μία κάρτα που έγραφε ότι «το μόνο πράγμα που είναι πιο συναρπαστικό απ' τη συμμετοχή σου στη σειρά, είναι ότι επιτέλους έχω μια δικαιολογία να σου στείλω λουλούδια».

Η Ρόμπερτς απάντησε εξίσου γενναιόδωρα στέλνοντάς του πάρα – πάρα πολλά bagels.

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Στη συνέχεια οι δυο τους ξεκίνησαν ένα φλερτ το οποίο κράτησε για τρεις μήνες μέσω καθημερινών φαξ.

«Τρεις ή τέσσερις φορές την ημέρα καθόμουν δίπλα στο φαξ μου και παρακολουθούσα ένα κομμάτι χαρτί που αποκάλυπτε σιγά - σιγά όσα έγραφε στο επόμενο γράμμα της», σημείωνε ο Μ. Πέρι. «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που κάποιες νύχτες έβρισκα τον εαυτό μου σε κάποιο πάρτι έξω, να συζητάω με μια ελκυστική γυναίκα, και να διακόπτω τη συζήτηση για να τρέξω σπίτι και να δω αν είχε φτάσει νέο φαξ. Εννέα φορές στις δέκα, είχε έρθει».

Μέχρι τη στιγμή που γύρισαν το επεισόδιο του Super Bowl, ήταν ήδη ζευγάρι.

Αλλά δύο μήνες μετά την αρχή του ειδυλλίου, οι δύο ηθοποιοί χώρισαν. O Μ. Πέρι αισθανόταν ότι η Τζ. Ρόμπερτς ήταν πολύ καλή για εκείνον. «Ένιωθα συνέχεια τη βεβαιότητα ότι θα με χώριζε. Γιατί να μην το κάνει; Δεν ήμουν αρκετός, δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι αρκετός. Ήμουν 'ελαττωματικός', λειψός». «Έτσι, αντί να αντιμετωπίσω την αναπόφευκτη αγωνία της απώλειάς της, αποφάσισα να χωρίσω με την όμορφη και λαμπρή Τζούλια Ρόμπερτς».

Μετά τον χωρισμό τους, ο Μάθιου βρέθηκε αντιμέτωπος με προβλήματα εξάρτησης, τα οποία ανέπτυξε λόγω της κατάχρησης οπιοειδών φαρμάκων (Vicodin). Παρόλο που χώρισαν, οι δύο τους διατήρησαν καλή σχέση και η Τζ. Ρόμπερτς δήλωνε σταθερά τη διάθεση να τον βοηθήσει.

Κατά τραγική ειρωνεία, και σε μια εξέλιξη που παρέπεμπε σε κινηματογραφικό σενάριο, ο Μάθιου Πέρι απεβίωσε 28 Οκτωβρίου, την ημέρα των γενεθλίων της Τζούλια Ρόμπερτς (28 Οκτωβρίου του 1967).

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός ανθρώπου που είναι τόσο νέος, είναι σπαρακτικός», δήλωσε η Τζ. Ρόμπερτς μετά τον θάνατό του. «Θυμίζει σε όλους μας την ανάγκη να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε και να συνεχίσουμε όσο πιο θετικά και καλύτερα γίνεται τη ζωή μας», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι τα Φιλαράκια συνέχισαν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την Τζ. Ρόμπερτς, καθώς επιλέχθηκαν από τον σεναριογράφο της τελευταίας της ταινίας Leave the World Behind (2023), ως η αγαπημένη σειρά του κοριτσιού που υποδυόταν την κόρη της (Farrah MacKenzie). Το μικρό κορίτσι εμφανίζεται να αποζητά με κάθε τρόπο να την παρακολουθήσει προκειμένου να αισθανθεί ασφαλεία μέσα σε μια πραγματικότητα γύρω της που γίνεται όλο και πιο δυστοπική.

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