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The Smashing Machine: Η καρδιά ενός μαχητή
Magazino
13:55 - 03 Οκτ 2025

The Smashing Machine: Η καρδιά ενός μαχητή

Reporter.gr Newsroom
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Η βραβευμένη στο Φεστιβάλ Βενετίας βιογραφική ταινία για τον παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης ΜαρκΚερ έχει μεγάλο ατού την ερμηνεία του Ντουέιν Τζόνσον.  

Υπόθεση

Το 1997 σε τουρνουά της Ιαπωνίας ο μέχρι τότε αήττητος παλαιστής Μαρκ Κερ γνωρίζει την πρώτη του ήττα. Τις συνέπειες εκείνου του καθοριστικού αγώνα καλείται να διαχειριστεί ο Κερ μαζί με την αφοσιωμένη σύζυγό του Νταν.

Ένας ευαίσθητος… βράχος!

Κι ενώ περιμένεις να δεις εικόνες απύθμενης βίας με αιματοβαμμένα ρινγκ και τσαλακωμένες μούρες, ο Μπένι Σάφντι κάνει ακριβώς το αντίθετο, επιλέγοντας μια χαμηλότονη αφηγηματική γραμμή που πριμοδοτεί την εσωτερική αγωνία του ήρωα, ο οποίος ούτως ή άλλως βρίσκεται αρκετά μακριά από το στερεότυπο του βίαιου και σκληρού παλαιστή.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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