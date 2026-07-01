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Στη δημοσιότητα νέο τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν
Magazino
22:57 - 01 Ιουλ 2026

Στη δημοσιότητα νέο τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

Reporter.gr Newsroom
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Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα (1/7) το νέο επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια», του Κρίστοφερ Νόλαν, προσφέροντας στο κοινό μια πιο εκτενή ματιά στο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα που βασίζεται στο ομηρικό έπος.

Ειδικότερα, το νέο υλικό αποκαλύπτει εικόνες από τον κόσμο της ταινίας, η οποία φιλοδοξεί να μεταφέρει για πρώτη φορά την «Οδύσσεια» του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη με τη μορφή μιας παραγωγής ειδικά σχεδιασμένης για τις αίθουσες IMAX®, αξιοποιώντας τη νέα γενιά τεχνολογίας κινηματογράφησης της πλατφόρμας.

Πρόκειται για μια επική περιπέτεια δράσης που γυρίστηκε σε εντυπωσιακές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Με την υπογραφή του Νόλαν, η ταινία επιχειρεί να προσφέρει μια πρωτόγνωρη κινηματογραφική εμπειρία, εμπνευσμένη από ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

Υπενθυμίζεται ότι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Ματ Ντέιμον, στο ρόλο του Οδυσσέα, Άν Χάθαγουεϊ στο ρόλο της Πηνελόπης και Ζεντάγια στο ρόλο της Αθηνάς.

Την παραγωγή υπογράφουν η Έμμα Τόμας και ο ίδιος ο Νόλας, μέσω της εταιρείας τους Syncopy.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.

{https://www.youtube.com/watch?v=AyIZ9tiiN8I}

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 18:29
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