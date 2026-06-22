Box Office: Αγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα τα έσοδα του Χόλιγουντ

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Το 2026 αποτελεί χρονιά έκρηξης για το Box Office και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από το καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του franchise για το «Toy Story 5» της Disney.

Η βιομηχανία του κινηματογράφου... επιστρέφει για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε η πανδημία, η οποία έφερε μια δεκαετία γεμάτη προκλήσεις, όπως το κλείσιμο των κινηματογράφων, οι απεργίες στο Χόλιγουντ και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις υπηρεσίες streaming.

Η αναζωογόνηση των εισπράξεων έφτασε σε νέα ύψη αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς το «Toy Story 5» της Disney έκανε παγκόσμιο άνοιγμα που εκτιμάται στα 312 εκατομμύρια δολάρια — το δεύτερο καλύτερο ντεμπούτο στην ιστορία των ταινιών κινουμένων σχεδίων της Pixar.

Επίσης, πολλές από τις μεγάλες ταινίες της χρονιάς ανταποκρίθηκαν ή και ξεπέρασαν τις υψηλές προσδοκίες της βιομηχανίας, όπως οι ταινίες «Project Hail Mary», «The Super Mario Galaxy Movie», «Michael» και «The Devil Wears Prada 2».

Τις τελευταίες εβδομάδες, δύο χαμηλού κόστους ταινίες τρόμου, οι «Backrooms» και «Obsession», μετατράπηκαν απροσδόκητα σε τεράστιες εμπορικές επιτυχίες.

Τα έσοδα πλησιάζουν ξανά τα 10 δισ. δολάρια

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα συνολικά έσοδα των αμερικανικών κινηματογράφων από την αρχή της χρονιάς ανέρχονται σε περίπου 4,46 δισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από το 2019, σύμφωνα με τη Rentrak.

Ο πληθωρισμός έπαιξε ρόλο, αλλά όχι τόσο όσο η αύξηση της προσέλευσης:

Η μέση τιμή εισιτηρίου ενηλίκων αυξήθηκε κατά 3%, στα 13,44 δολάρια.

Ο αριθμός των εισιτηρίων που πωλήθηκαν αυξήθηκε κατά 7%, φτάνοντας τα 312 εκατομμύρια.

Στελέχη του κλάδου εκτιμούν πλέον ότι τα συνολικά έσοδα του 2026 θα πλησιάσουν ή και θα ξεπεράσουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το καλύτερο μεταπανδημικό αποτέλεσμα μέχρι σήμερα ήταν 8,9 δισ. το 2023.

Η βιομηχανία δεν έχει ακόμη επιστρέψει πλήρως στη «χρυσή εποχή»

Παρότι η κατάσταση βελτιώνεται, οι εισπράξεις παραμένουν χαμηλότερες από τα τέλη της δεκαετίας του 2010, όταν οι συνολικές πωλήσεις εισιτηρίων ξεπερνούσαν τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια για πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Πολλοί θεωρούν ότι εκείνα τα επίπεδα ίσως να μην επιστρέψουν ποτέ, παρά την επιτυχία ταινιών όπως το «Top Gun: Maverick» και το «A Minecraft Movie».

Το φετινό καλοκαίρι δείχνει διαφορετικό

Οι προπωλήσεις δείχνουν πολύ ισχυρή ζήτηση για:

«Spider-Man: Brand New Day»

«The Odyssey»

«Supergirl»

«Minions & Monsters»

το live-action «Moana»

Οι μοναδικές μεγάλες αποτυχίες του καλοκαιριού μέχρι στιγμής θεωρούνται το «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» της Disney και το «Masters of the Universe» της Amazon.

Γιατί ανεβαίνει η αγορά;

Πολλοί αποδίδουν την έκρηξη στο γεγονός ότι το Χόλιγουντ κυκλοφόρησε περισσότερες ταινίες από οποιαδήποτε χρονιά μετά το 2019. Περισσότερες ταινίες σημαίνουν περισσότερες πιθανότητες για επιτυχίες — ακόμη και απρόβλεπτες, όπως το «Backrooms».