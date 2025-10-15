Lido: Έφυγε ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου στο Παγκράτι με το πιο διάσημο τσουρέκι

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Το Παγκράτι αποχαιρετά με οδύνη ένα από τα πιο αξία μέλη του. Τον Γιώργο Πιπερίδη.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του ζαχαροπλαστείου Lido, στην οδο Χρεμωνίδου στο Παγκράτι.

Ένας γλυκός άνθρωπος που για πάνω από μισό αιώνα ξεφούρνιζε τα πιο διάσημα και νόστιμα τσουρέκια.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία των προϊόντων της, η επιχείρηση δεν αποχωρίζεται τον οικογενειακό της χαρακτήρα και τα παιδιά του Γιώργου Πιπερίδη συνεχίζουν την παράδοση.

Σε σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικές με τα νέα του Παγκρατίου, οι κάτοικοι αποχαιρετούν τον Γιώργο Πιπερίδη με συγκίνηση. Τον νιώθουν άλλωστε ως έναν δικό τους άνθρωπο.