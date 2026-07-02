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Δείπνο Σαμαρά με τρεις υπουργούς του στο Παγκράτι
Ανεμοδείκτης
10:25 - 02 Ιουλ 2026

Δείπνο Σαμαρά με τρεις υπουργούς του στο Παγκράτι

Reporter.gr Newsroom
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Στη ΝΔ αναμένουν σε... αναμμένα κάρβουνα την οριστική απόφαση του Αντώνη Σαμαρά για το αν τελικά θα ιδρύσει νέο κόμμα. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κίνηση του πρώην πρωθυπουργού μπαίνει στο μικροσκόπιο.

Έτσι, το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς βγήκε για φαγητό με τρεις βουλευτές της ΝΔ ασφαλώς και αποτελεί είδηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε συγκεκριμένα σε ταβέρνα στο Παγκράτι, μαζί με τρεις πρώην υπουργούς του.

Τον βουλευτή Λέσβου Μπάμπη Αθανασίου, το βουλευτή Σερρών Θεόφιλο Λεονταρίδη και το βουλευτή Πέλλας Γιώργο Καρασμάνη.

Τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό το δείπνο για τις εξελίξεις στη δεξιά πολυκατοικία κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Είναι βέβαιο, όμως, ότι στη ΝΔ παρακολουθούν με αγωνία κάθε εξέλιξη.

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