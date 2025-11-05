“Όλα πρέπει να αλλάξουν”: Στην 9η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης η τέχνη καλεί σε ριζική αλλαγή

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, η συμπρωτεύουσα υποδέχτηκε την 9η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική Νοημοσύνη. Σαλονίκη 9» (ΡΝ.Σ9). Μια διοργάνωση του MOMus – Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, σε επιμέλεια της Νάντιας Αργυροπούλου, που φωτίζει τη σημασία της “αλλαγής” όχι ως φυγής, αλλά ως αναγκαίας συνθήκης του σήμερα.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν με την έκθεση «Ανατροπή (η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή)», η οποία παρουσιάζει έργα των Ben Rivers, Errands group και Κώστα Σφήκα, σε συνδιοργάνωση με το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

