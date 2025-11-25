Αγωνία, μυστήριο, ανατροπές: 10+2 σειρές για όσους ζουν για το σασπένς

Νοέμβριος, κρύο, σκοτάδι πριν τις 6: Ο τέλειος καιρός για να “κολλήσεις” με σειρές, γεμάτες σασπένς και μυστήριο. Μαζέψαμε όλες τις αγαπημένες μας σε μία λίστα, για να πατάς κι εσύ «επόμενο επεισόδιο» χωρίς σταματημό.

Με τον ήλιο να δύει όλο και νωρίτερα, το γλυκό (ακόμη) κρύο και την καθημερινή κούραση να μας βαραίνουν, τι καλύτερο από μια σειρά για να ξεφύγεις, έστω για 40 λεπτά; Μαζέψαμε 12 σειρές από διάφορες streaming πλατφόρμες, γεμάτες μυστήριο, τρελό σασπένς και plot twists που θα σε κρατήσουν κολλημένο στην οθόνη. Προσοχή όμως: το «ένα επεισόδιο μόνο» μπορεί εύκολα να γίνει ξενύχτι μέχρι τις 3 το πρωί. Εμείς προειδοποιήσαμε!

Bodies (Netflix)

Το ίδιο πτώμα εμφανίζεται στο ίδιο σημείο σε τέσσερις τελείως διαφορετικές εποχές: 1890, 1941, 2023 και 2053 — λες και ο χρόνος κάνει μια κακόγουστη πλάκα. Ξαφνικά τέσσερις ντετέκτιβ βρίσκονται μπλεγμένοι στην πιο παράξενη υπόθεση της ζωής τους. Ο καθένας ερευνά από τη δική του πλευρά, χωρίς να φαντάζεται ότι όλοι κυνηγούν το ίδιο μυστήριο… απλώς με έναν αιώνα διαφορά. Η σειρά είναι μόνο μιας σεζόν, αλλά γεμάτη σασπένς, ρυθμό και τρελές ανατροπές. Ξεκινάς για «ένα επεισοδιάκι» και σε βρίσκει το ξημέρωμα στον καναπέ.

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