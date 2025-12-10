Papagalos Greece: Νέο εστιατόριο στη Γλυφάδα με σύγχρονη οπτική στη μεσογειακή κουζίνα

Ένα νέο γαστρονομικό εγχείρημα έκανε την εμφάνισή του στη Γλυφάδα, με το Papagalos Greece να ανοίγει τις πόρτες του στην Κύπρου 65 και να εντάσσεται στη δυναμική σκηνή της περιοχής. Το εστιατόριο επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική προσέγγιση στη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα, αξιοποιώντας διεθνείς τεχνικές και έναν χώρο προσεγμένα διαμορφωμένο.

Με έναν χώρο που συνδυάζει την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια με το μοντέρνο design σε γήινους τόνους, tropical λεπτομέρειες και χαλαρή ατμόσφαιρα, το Papagalos δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για after-work dinners, social βραδιές και ιδιαίτερες εξόδους που εξελίσσονται σε αγαπημένη συνήθεια.

Το μενού έχει την υπογραφή του σεφ Νίκου Πατσιώρα, ο οποίος αντλεί έμπνευση από ελληνικά προϊόντα και μικρούς παραγωγούς. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στη σύγχρονη εκτέλεση comfort πιάτων, με στόχο να αναδειχθούν οι γεύσεις μέσα από ισορροπημένες και προσεγμένες συνθέσεις.

Με ισορροπία ανάμεσα στην comfort φιλοσοφία και την υψηλή γαστρονομική επιμέλεια, το Papagalos Greece δημιουργεί μια εμπειρία που απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια premium αλλά προσιτή πολυτέλεια, σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα, ατμοσφαιρικό περιβάλλον για βραδινές εξόδους, ένα νέο meeting point στα Νότια.