ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Papagalos Greece: Νέο εστιατόριο στη Γλυφάδα με σύγχρονη οπτική στη μεσογειακή κουζίνα
Magazino
12:45 - 10 Δεκ 2025

Papagalos Greece: Νέο εστιατόριο στη Γλυφάδα με σύγχρονη οπτική στη μεσογειακή κουζίνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα νέο γαστρονομικό εγχείρημα έκανε την εμφάνισή του στη Γλυφάδα, με το Papagalos Greece να ανοίγει τις πόρτες του στην Κύπρου 65 και να εντάσσεται στη δυναμική σκηνή της περιοχής. Το εστιατόριο επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική προσέγγιση στη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα, αξιοποιώντας διεθνείς τεχνικές και έναν χώρο προσεγμένα διαμορφωμένο.

Με έναν χώρο που συνδυάζει την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια με το μοντέρνο design σε γήινους τόνους, tropical λεπτομέρειες και χαλαρή ατμόσφαιρα, το Papagalos δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για after-work dinners, social βραδιές και ιδιαίτερες εξόδους που εξελίσσονται σε αγαπημένη συνήθεια.

Το μενού έχει την υπογραφή του σεφ Νίκου Πατσιώρα, ο οποίος αντλεί έμπνευση από ελληνικά προϊόντα και μικρούς παραγωγούς. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στη σύγχρονη εκτέλεση comfort πιάτων, με στόχο να αναδειχθούν οι γεύσεις μέσα από ισορροπημένες και προσεγμένες συνθέσεις.

Με ισορροπία ανάμεσα στην comfort φιλοσοφία και την υψηλή γαστρονομική επιμέλεια, το Papagalos Greece δημιουργεί μια εμπειρία που απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια premium αλλά προσιτή πολυτέλεια, σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα, ατμοσφαιρικό περιβάλλον για βραδινές εξόδους, ένα νέο meeting point στα Νότια.

papa2 1c04c

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Οι καταναλωτές και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης - Αγαπημένο όλων το ChatGPT
Τεχνολογία

Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Οι καταναλωτές και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης - Αγαπημένο όλων το ChatGPT

Ο Φλωρίδης λέει ότι οι αγρότες δεν ξέρουν τι θέλουν - «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια
Πολιτική

Ο Φλωρίδης λέει ότι οι αγρότες δεν ξέρουν τι θέλουν - «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια

Οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς στη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική

Οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς στη Νέα Δημοκρατία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης για πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ένα από τα ολέθρια αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου
Πολιτική

Μαρινάκης για πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ένα από τα ολέθρια αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου

«Παιδί μου πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο»: Συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα της πατροκτονίας στη Γλυφάδα
Ειδήσεις

«Παιδί μου πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο»: Συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα της πατροκτονίας στη Γλυφάδα

Γλυφάδα: 46χρονος σκότωσε τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του
Ειδήσεις

Γλυφάδα: 46χρονος σκότωσε τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του

ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινίσεις για το έργο υπογειοποίησης στον Υμηττό μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινίσεις για το έργο υπογειοποίησης στον Υμηττό μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 11:35

ΕΑΕΕ: Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/06/2026 - 11:30

Γεμίσαμε μετανάστες

Ναυτιλία
22/06/2026 - 11:28

ΟΛΠ ΑΕ: Απονομή του σήματος διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:25

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 11:22

Διάκριση της Piraeus Factoring στα διεθνή FCI Awards 2026

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/06/2026 - 11:16

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita!

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 11:06

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 11:05

Premia: Επένδυση €250 εκατ. στον ξενοδοχειακό όμιλο Akti

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:50

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:42

ICAP CRIF: Στο +2,4% τα έσοδα των Ιδιωτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ναυτιλία
22/06/2026 - 10:34

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και η Grivalia φέρνουν τη διεθνή αγωνιστική ιστιοπλοΐα στα ελληνικά νερά

Αναλύσεις
22/06/2026 - 10:32

ΧΑ: H «αμφιθυμία» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα στις αγορές 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 10:25

MINOAN LINES: Επενδύει στην πράσινη μετάβαση με ορίζοντα το 2028

Άλλοι Αρθρογράφοι
22/06/2026 - 10:25

Η Α.Ι. στην κυβέρνηση: θαρσείν χρη

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:24

ifo: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων βλάπτουν το κλίμα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/06/2026 - 10:13

ΥΠΑΑΤ: Οι τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2025

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:13

Τειρεσίας - Equifax: Καινοτόμες λύσεις ΑΙ που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη πρόληψη της κυβερνοαπάτης

Ακίνητα
22/06/2026 - 10:04

ΠΟΜΙΔΑ: Εθνική Στρατηγική για τη στέγαση: Πως θα «ανοίξουν» ή «θα κλείσουν» τα σπίτια; 

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 09:48

Μεικτά αποτελέσματα στην Ασία - Νέα ιστορικό υψηλό για τον ιαπωνικό Nikkei

Φορολογία
22/06/2026 - 09:28

Οι κοινoί λογαριασμοί στο στόχαστρο της Εφορίας: Πότε μια μεταφορά μετατρέπεται σε φορολογική παγίδα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
22/06/2026 - 09:19

Τι ακτοπλοΐα θέλουμε τελικά για τα ελληνικά νησιά;

Φορολογία
22/06/2026 - 09:16

ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η χορήγηση δασμοφορολογικής απαλλαγής λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 09:11

Αθανάσιος Μαρτίνος: «Θυρανοίξια» της ανακαινισμένης Χάλκης τον Οκτώβριο - Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026

Ακίνητα
22/06/2026 - 09:03

BluPeak Estate Analytics: Οι αριθμοί πίσω από την υπόθεση των πολεοδομιών

Οικονομία
22/06/2026 - 08:59

Παπαθανάσης: €142,969 εκατ. για τη στήριξη περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 08:58

Metlen: Οι επενδύσεις που τροφοδοτούν νέες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:35

Βρετανία: Υπό παραίτηση ο Στάρμερ λένε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:25

O «εκλεκτός» του Τραμπ κέρδισε οριακά τις εκλογές στην Κολομβία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:07

«Πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης 60 ημερών και διελεύσεις από το Ορμούζ

Magazino
22/06/2026 - 08:00

Box Office: Αγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα τα έσοδα του Χόλιγουντ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ