Ο Φλωρίδης λέει ότι οι αγρότες δεν ξέρουν τι θέλουν - «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια

Η κυβέρνηση καλεί σε διάλογο τους αγρότες, ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, υποστήριξε το πρωί της Πέμπτης στο Open πως έτσι κι αλλιώς «δεν ξέρουν τι θέλουν».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καλέσει τους αγρότες για διάλογο και εκείνοι δεν προσέρχονται, αυτομάτως δείχνουν ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα.

«Βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει τι θέλουν» είπε χαρακτηριστικά, ενώ κατηγόρησε αυτούς που απέκλεισαν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο ότι δεν νοιάζονται αν θα πεθάνει ένας καρκινοπαθής.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, γκάνγκστερς όλους όσοι προκάλεσαν επεισόδια και σχολιάζοντας την εισαγγελικά παρέμβαση, υποστήριξε ότι όσοι διαμαρτύρονται μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.

«Η κυβέρνηση διά του πρωθυπουργού έχει καλέσει τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο συντεταγμένα με τα προβλήματα που τους απασχολούν. Αυτή η πρόσκληση μέχρι στιγμής δεν γίνεται αποδεκτή γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει ποια είναι τα αιτήματά τους», είπε.

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