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Γλυφάδα: 46χρονος σκότωσε τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του
Ειδήσεις
10:02 - 25 Ιαν 2026

Γλυφάδα: 46χρονος σκότωσε τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του

Reporter.gr Newsroom
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Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όπου ένας άνδρας 46 ετών δολοφόνησε τον πατέρα του χρησιμοποιώντας μαχαίρι και στη συνέχεια τοποθέτησε τη σορό στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, γείτονες που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα αστυνομικές δυνάμεις να φτάσουν στο σημείο λίγο πριν τις 8:00 σήμερα (25/1) το πρωί. Εκεί εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου άνδρα στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος, ενώ ο 46χρονος βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου κατοικούσε μαζί με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν, το 2014, είχε σκοτώσει και τη μητέρα του μέσα στην οικογενειακή κατοικία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxh50il2ry1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους είχε αφεθεί ελεύθερος, παρά το γεγονός ότι είχε διαπράξει και στο παρελθόν ανθρωποκτονία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxhvl9vu0k1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, περίπου στις 8.10 σήμερα (25/1) το πρωί άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (γιος του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/01/2026 - 10:51
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