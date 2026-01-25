«Παιδί μου πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο»: Συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα της πατροκτονίας στη Γλυφάδα

Δραματικές στιγμές έζησε – σύμφωνα με μαρτυρίες των περιοίκων – ο 80χρονος που άφησε την τελευταία του πνοή στη Γλυφάδα, αφού ο 46χρονος γιος του τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Γείτονας του ηλικιωμένου περιγράφει πως ο γιός του τού είχε «στήσει καρτέρι», περιμένοντάς τον στην πυλωτή της πολυκατοικίας, στο σημείο όπου συνήθιζε να σταθμεύει το αυτοκίνητό του.

«Ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία, όπως κάθε Κυριακή. Ήταν η ρουτίνα του», είπε μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha, και συμπλήρωσε: «Μόλις τον είδε, άρχισε να τον καρφώνει με το μαχαίρι. Ο πατέρας του δεν αντέδρασε καθόλου».

«Παιδί μου, πέθανα τώρα…»

Οι περιγραφές γίνονται ακόμη πιο σκληρές όταν ο μάρτυρας αναφέρεται στα τελευταία λόγια του θύματος. «Άκουσα σπαραγμούς. Φώναζε “βοήθεια Παναγία μου, σώσε με”. Και πριν τελειώσει, του είπε: “Παιδί μου πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο”».

Αμέσως μετά, όπως περιγράφει ο ίδιος, επικράτησε απόλυτη σιωπή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxleql0bpox?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο δράστης δεν έλεγε τίποτα την ώρα της επίθεσης. Κάποια στιγμή, ωστόσο, έβαλε δυνατά εκκλησιαστική λειτουργία, ενδεχομένως «για να μην ακούγονται οι φωνές του πατέρα του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxnbnpzfquh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Λίγο μετά τις 08:00, γείτονες που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε κάλεσαν την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας πως ένας άνδρας σκοτώνει τον πατέρα του κάτω από το σπίτι τους.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τη σορό του 80χρονου μέσα στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, σταθμευμένου ακριβώς στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στη συνέχεια ανέβηκαν στον πρώτο όροφο, όπου βρισκόταν ο 46χρονος, και του πέρασαν χειροπέδες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxpg9pobz41?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου»

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του και φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς: «Έχω δύο αδέρφια. Αν με αφήσετε ελεύθερο, θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου».

Η δήλωση αυτή εντείνει την ανησυχία γύρω από την υπόθεση, καθώς ο 46χρονος είχε βεβαρημένο παρελθόν και σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Όπως έγινε γνωστό, το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του, μαχαιρώνοντάς την μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Τότε είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 16 ετών, όμως αποφυλακίστηκε υπό όρους τον Απρίλιο του 2018, με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά.

Στους όρους περιλαμβανόταν η υποχρεωτική διαμονή στο διαμέρισμα της οδού Γυθείου και η τακτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα – όρους που, σύμφωνα με τις αρχές, τηρούσε μέχρι πρόσφατα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxoqpegaky1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τι προηγήθηκε

Γείτονες αναφέρουν πως δεν προηγήθηκε καβγάς, ούτε ακούστηκαν φασαρίες πριν από την επίθεση. «Δεν υπήρξε τίποτα που να προμηνύει αυτό που θα ακολουθούσε», λένε χαρακτηριστικά.

«Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του», δήλωσε κάτοικος της γειτονιάς, αναφερόμενος στην προηγούμενη δολοφονία που είχε διαπράξει ο ίδιος άνδρας.

Στη συνέχεια, η ίδια γειτόνισσα συμπλήρωσε: «Ήταν αυτό που περιμέναμε να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήταν πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να φωτίσουν τα κενά της υπόθεσης, ενώ η γειτονιά παραμένει σοκαρισμένη από ένα έγκλημα που, όπως λένε όσοι το έζησαν από κοντά, «δεν θα ξεχαστεί ποτέ».