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Το project Voria αλλάζει το χάρτη ψυχαγωγίας στα βόρεια προάστια των Αθηνών
Magazino
07:44 - 17 Δεκ 2025

Το project Voria αλλάζει το χάρτη ψυχαγωγίας στα βόρεια προάστια των Αθηνών

Γιώργος Αλεξάκης
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Ένα φιλόδοξο σχέδιο που αναμένεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό, που καταγράφεται στο βόρειο τμήμα της Αττικής, σε σχέση με υποδομές φιλοξενίας και κυρίως ψυχαγωγίας έρχεται να καλύψει το project VORIA, που αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, στο Μαρούσι.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση στα βόρεια προάστια της Αττικής εδώ και δεκαετίες, όπως αναφέρεται από στελέχη ης διοίκησης της Regency Entertainment, που τρέχουν την επένδυση. Σημειώνεται ότι το έργο υλοποιείται από τη North Star Entertainment, με το 49% να ανήκει στην ΕΤΑΔ, δηλαδή στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ το 51% κατέχεται από την Athens Resort Casino, στην οποία βασικός μέτοχος με ποσοστό 70% είναι η Regency Entertainment.

Ωρίμανση του έργου

Με βάση πληροφορίες έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές αδειοδοτήσεις και η διευθέτηση όλων των γραφειοκρατικών θεμάτων. Παράλληλα, όπως φαίνεται και δια “γυμνού οφθαλμού” οι πρόδρομες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την ΜΕΤΚΑ του Ομίλου Metlen, εταιρίας με μεγάλη εμπειρία σε ξενοδοχειακά έργα (π.χ. IKOS) , με ορίζοντα ολοκλήρωσης και πλήρους λειτουργίας τον Μάιο του 2028. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση 60% μέσω τραπεζικού δανεισμού και 40% από ίδια κεφάλαια των επενδυτών.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων υπό διεθνή διαχείριση, πολυάριθμες επιλογές ψυχαγωγίας και εστίασης, χώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις και καζίνο, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν και την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής.

Νέο τοπόσημο

Αξίζει να σημειωθεί ότι “πιάνοντας” το νήμα από το εμβληματικό αρχιτεκτόνημα του Καζίνου τη; Πάρνηθας, με τα μοναδικά ντεκό στοιχεία των κλιμάκων κι όχι μόνο, τον άτυπο, δηλαδή, “πρόγονό του” το project Voria, πατάει σε έναν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, που εξασφαλίζει αρμονική ένταξη στο περιβάλλον και ενσωματώνει βιώσιμες τεχνολογίες, αλλά και δίνει ζωτικό ελεύθερο χώρο. έτσι 25 από τα συνολικά 50 στρέμματα του οικοπέδου θα παραχωρηθούν στον Δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς χρήσεις.

Το ξενοδοχείο

Παράλληλα, στόχος είναι το ξενοδοχείο του VORIA να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα ενός διεθνούς hotel operator υψηλού κύρους, δημιουργώντας ένα ξενοδοχείο που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή standards και θα αναβαθμίζει συνολικά το VORIA ως προορισμό. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

«Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Εμείς απευθυνόμαστε κυρίως στους Έλληνες, αλλά θα επωφεληθούμε και από τον εισερχόμενο τουρισμό. Είναι ένα στοίχημα να καταφέρεις να δημιουργήσεις ένα cluster και άρα έναν προορισμό για αυτού του είδους τον τουρισμό. Παράλληλα οι συνεδριακές υποδομές που θα αναπτύξουμε θα προσελκύσουν και πολλά συνέδρια στην Ελλάδα», τόνισε η διοίκηση της Regency.

Με βάση τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του συγκροτήματος, προβλέπονται πάνω από 17 στρέμματα πρασίνου, ενώ 25 από τα συνολικά 50 στρέμματα του οικοπέδου, στο οποίο θα αναπτυχθεί το project Voria, θα παραχωρηθούν στον δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς χρήσεις. Κατά την πλήρη λειτουργία του έργου θα αυξηθούν τόσο οι άμεσες θέσεις εργασίας, όσο και οι έμμεσες κατά 1.750.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με δεδομένη την αναμόρφωση της περιοχής αναμένεται να προωθηθούν με δαπάνες της εταιρείας, σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, χρηματοδοτούμενες, που θα ανακουφίσουν το φόρτο κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας και Σπ. Λούη, προς όφελος των κατοίκων και των διερχόμενων οδηγών.

Η πλήρης λειτουργία του έργου θα δημιουργήσει 1.750 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Δηλαβέρη, με αναβάθμιση των περιουσιών των πολιτών.

Όπως σημειώνει η διοίκηση της Regency, το VORIA εντάσσεται στη στρατηγική κατεύθυνση των ολοκληρωμένων θερέτρων-συγκροτημάτων ψυχαγωγίας (Integrated Resorts – IRCs), που συνδυάζουν φιλοξενία, διασκέδαση, εστίαση και εκδηλώσεις, προσαρμοζόμενα στα διεθνή πρότυπα. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται ήδη στο Regency Casino Thessaloniki, το οποίο διαθέτει ξενοδοχείο Hyatt Regency, εστιατόρια, bar και δύο events venues, προσφέροντας ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας.

Θετική πορεία για την Regency

Η Regency Entertainment σε επίπεδο Ομίλου αναμένεται να εμφανίσει καλύτερα αποτελέσματα το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι σε επίπεδο Ομίλου Regency Entertainment, το Gross GamingRevenue (GGR) θα κυμανθεί στα πέριξ των 164,7 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 8%.

Ειδικότερα και με δεδομένο ότι η περίοδος των γιορτών θα εξελιχθεί ομαλά, καθώς παραδοσιακά αποτελεί αξιοσημείωτο μερίδιο στα ετήσια αποτελέσματα, το GGR του Regency Casino Thessaloniki εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 87 εκ. Ευρώ και του Regency Casino Mont Parnes θα πλησιάσει τα 78 εκ. Ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 8% αμφότερα. Επισημαίνεται ότι στη Regency, απασχολούνται περίπου 2.000 εργαζόμενοι, με την εταιρεία να έχει επενδύσει τα τελευταία πέντε χρόνια, συνολικά πάνω από 43 εκατ. ευρώ σε προμήθειες/αναβάθμιση εξοπλισμού, ανακαίνιση χώρων και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και, όπως αναφέρουν οι επιτελείς του ομίλου, καταβάλλει ετησίως κατά μέσο όρο 65 εκατ. ευρώ σε φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και τέλη.

Η μετοχική σύνθεση

Στο μετοχικό κεφάλαιο της North Star Entertainment συμμετέχουν όπως προανφέρθηκε το ελληνικό Δημόσιο μέσω της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) με 49% και η Athens Resort Casino με 51%. Μέτοχοι στην Athens Resort Casino είναι με ποσοστό 70% η Regency Entertainment A.E., ενώ το υπόλοιπο 30% ελέγχεται από την Karenia Enterprises Company Limited, η οποία ελέγχεται από κεφάλαια που συνδέονται με τους ομίλους Λασκαρίδη και Κόκκαλη(Intralot).

Μετά την αποχώρηση της Intralot από την Karenia Enterprises, ποσοστό 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας απέκτησε η Intracom Ventures με αναλογική αναπροσαρμογή των ποσοστών των μετόχων, κι έτσι η συμμετοχή της Regency στο 75% δεν μεταβλήθηκε. Ως εκ τούτου, δεν επήλθε καμία άλλη μεταβολή στο μετοχικό σχήμα της North StarEntertainment.

Η διοικητική δομή, οι αρμοδιότητες, οι αποφάσεις και η οργανωτική διάρθρωση παραμένουν απολύτως ίδιες. Η μεταβολή αφορά μόνο το επίπεδο των μετόχων της Karenia, όχι τη North Star. Η Regency συνεχίζει να κατέχει το 70% της Athens Resort Casino. Δεν θίγεται ούτε αλλοιώνεται η θέση της. Φυσικά, το σχήμα του έργου παραμένει σταθερό και η υλοποίηση συνεχίζεται απρόσκοπτα, αναφέρουν πηγές της διοίκησης.

Το μέλλον του Mont Parnes

Όπως επισημαίνει η διοίκηση της Regency, είναι δέσμευση για τον φορέα της επένδυσης και προβλέπεται ρητά και από το σχετικό ΠΔ μετά την έναρξη λειτουργίας στο Μαρούσι, η ανακατασκευή του Πύργου Μυλωνά, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, όλα με δαπάνες του επενδυτή, με εκτιμώμενο κόστος περί τα 19 εκ. Ευρώ.

Στη συνέχεια το συγκρότημα μαζί με το Τελεφερίκ - η χρηματοδότηση για τη συντήρηση του οποίου, όπως και για τη προστασία και συντήρηση του Εθνικού Δρυμού, θα συνεχιστεί για πέντε χρόνια, με συνολικά 8,7 εκ. Ευρώ - θα αποδοθεί στην ΕΤΑΔ και στο Δημόσιο προς αξιοποίηση.

Hub η Αθήνα;

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις επενδύσεις αυτές, μαζί με τις υποδομές του Ellinokon αλλάζει η “ρότα” της πόλης στο χάρτη των καζίνο. Άλλωστε η διεθνής τάση στον κλάδο των επίγειων καζίνο, όπως αναφέρεται από τη διοίκηση της Νorth Star, κινείται προς τα ολοκληρωμένα θέρετρα-συγκροτήματα ψυχαγωγίας, τα αποκαλούμενα Integrated Resorts – IRCs, δηλαδή πολυδιάστατους προορισμούς που συνδυάζουν φιλοξενία, διασκέδαση, εστίαση, συνέδρια, εκδηλώσεις και σύγχρονες ψυχαγωγικές υποδομές.

Αυτή είναι, άλλωστε και η κεντρική στρατηγική κατεύθυνση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και του νέου καθεστώτος αδειοδοτήσεων που δρομολογεί και εξυπηρετείται με τις νέες υπό κατασκευή αναπτύξεις στο Μαρούσι και στο Ελληνικό με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, στοχεύοντας και στους συνεχώς αυξανόμενους ξένους επισκέπτες της Αθήνας.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 19:27
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