Οίκος Πούσκιν: Ένα μυθιστόρημα που στοχάζεται πάνω στην ρωσική ταυτότητα

Λενιγκράντ, 8 Νοεμβρίου 1967, ξημερώματα: Λίγο μετά το τέλος των εορτασμών για την επέτειο της Ρωσικής Επανάστασης στον Οίκο Πούσκιν της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ, βρίσκεται πεσμένος στο πάτωμα ο φιλόλογος Λιόβα Οντοέφσκι. Πλάι του δύο παλιά πιστόλια μονομαχίας που κάποτε ανήκαν στον ίδιο τον Πούσκιν.

Γόνος γνωστής οικογένειας, λάτρης των τεχνών, ο Λιόβα πάλευε να βρει τον προσωπικό του δρόμο υπό τη σκιά του εξόριστου στη Σιβηρία διάσημου λόγιου παππού του και του σεβαστού επιστήμονα πατέρα του. Πιεσμένος από το βάρος της σπουδαίας λογοτεχνικής παράδοσης της χώρας του και ένα καθεστώς που απαιτεί απόλυτη συμμόρφωση, αντιμέτωπος με οικογενειακά μυστικά και ανεκπλήρωτες φιλοδοξίες έχει χάσει σταδιακά τον έλεγχο της ζωής του ανάμεσα σε παρέες, λογοτεχνικές αναζητήσεις, άφθονη βότκα και αδιέξοδους έρωτες.

Από τα πιο ευρηματικά και πολυεπίπεδα έργα της σύγχρονης ρωσικής λογοτεχνίας, Ο Οίκος Πούσκιν είναι ταυτόχρονα σάτιρα, φιλοσοφικό μυθιστόρημα και στοχασμός πάνω στην ρωσική ταυτότητα. Γράφτηκε το 1971, όταν ο Αντρέι Μπίτοφ (Αγία Πετρούπολη 1937- Μόσχα 2018) ήταν ήδη γνωστός στην ΕΣΣΔ για τα διηγήματα, τις νουβέλες και τα δοκίμια του. Εκδόθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, το 1978 και τη Ρωσία άρχισε να δημοσιεύεται σε διάφορα λογοτεχνικά έντυπα το 1987, την εποχή της περεστρόικα. Μέχρι τότε κυκλοφορούσε από χέρι σε χέρι σε αυτοσχέδιες εκδόσεις επηρεάζοντας πολλούς Ρώσους συγγραφείς.

Έγραψαν:

Ένα λαμπρό βιβλίο που εμπλουτίζει την άποψή μας για τις δυνατότητες του μοντερνιστικού μυθιστορήματος, αλλά και ένα μυθιστόρημα για τους λάτρεις των σπουδαίων Ρώσων κλασικών.

The New York Times

Θυμίζει εκείνες τις ρωσικές κούκλες που ανοίγουν για να αποκαλύψουν όλο και μικρότερες κούκλες στο εσωτερικό τους με τα τόσα θέματα που θίγει και τους τρόπους που το κάνει: σάτιρα της σοβιετικής κοινωνίας, ρωσική ιστορία και πολιτισμός και πολλές αναφορές σε συγγραφείς, όπως ο Τολστόι, ο Ντοστογιέφσκι, ο Ναμπόκοφ, αλλά και ζωγράφους, κινηματογραφιστές, διανοούμενους. Ένα ευφυές και διασκεδαστικό πνευματικό παιχνίδι.

The LA Times

Ο τρόπος που καταγράφει, μέσα από ανάλαφρες συζητήσεις και καθημερινές συμπεριφορές, τις αλλαγές σε πολιτικές και νοοτροπίες είναι αξιοθαύμαστος.

The Times

Ένα από τα σημαντικότερα έργα της ρωσικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Μια εξαιρετική περιγραφή της ζωής των καλλιτεχνών στο Λενιγκράντ τις δεκαετίες του 1950, 1960 και 1970 και, ταυτοχρόνως, ένα δοκίμιο για τον ρωσικό πολιτισμό και τους μεγάλους Ρώσους συγγραφείς.

Deutschlandfunk

Ένας φόρος τιμής στη ρωσική λογοτεχνία, αλλά και τους Ρώσους που πάντα, ακόμα και τις πιο δύσκολες εποχές, διάβαζαν και έγραφαν σίγουροι πώς οι μόνες «αυτοκρατορίες» που αντέχουν στον χρόνο είναι εκείνες των λέξεων.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Μακάρι το μυθιστόρημα του Μπίτοφ να μην ήταν τόσο επίκαιρο. Πολλά όμως από όσα περιγράφει θυμίζουν και τη σημερινή Ρωσία.

Neue Zürcher Zeitung

Ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της γενιάς του.

The Moscow Times



ISBN: 978-960-01-2696-9

1η έκδοση, Δεκέμβριος 2025

Σελ. 767, 27,00 €

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βιργινία Γαλανοπούλου

ΕΡΓΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Alexander Rodchenko