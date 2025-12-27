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Λιγότερα επεισόδια, περισσότερη αναμονή: Το τηλεοπτικό trend που γίνεται κανόνας
Magazino
14:40 - 27 Δεκ 2025

Λιγότερα επεισόδια, περισσότερη αναμονή: Το τηλεοπτικό trend που γίνεται κανόνας

Reporter.gr Newsroom
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Οι σειρές με 20 επεισόδια είναι πλέον είδος προς εξαφάνιση, καθώς το νέο τηλεοπτικό μοντέλο απαιτεί μικρότερες σεζόν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι παλιότεροι τηλεθεατές το θυμούνται καλά: υπήρχε μια εποχή όπου η μικρή οθόνη λειτουργούσε σχεδόν με ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Κάθε χρόνο, την ίδια περίοδο, επέστρεφαν οι νέες σεζόν από τις πιο δημοφιλείς σειρές και μάλιστα με γενναιόδωρα πακέτα 20+ επεισοδίων. Από τα καλοκαιρινά επεισόδια του Teen Wolf και του Pretty Little Liars μέχρι την σχεδόν ετήσια άφιξη του The Vampire Diaries, η τηλεοπτική ροή ήταν σταθερή, οικεία και προβλέψιμη. Ακόμη και οι μεγάλες παραγωγές τύπου Game of Thrones κατάφερναν να τηρούν τον κύκλο τους, παρά την απαιτητική κινηματογράφηση και τα εξειδικευμένα εφέ.

Σήμερα, όμως, το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά. Οι περισσότερες σειρές δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τη δεκάδα επεισοδίων, ενώ οι αναμονές ανάμεσα στις σεζόν μοιάζουν πια ατελείωτες. Τόσο που συχνά χρειάζεται επαναληπτικό μάθημα για να θυμηθούμε τι συνέβη, ποιος πρόδωσε ποιον και, ακόμα και… τα ονόματα των πρωταγωνιστών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και το Stranger Things, του οποίου το δεύτερο μέρος της 5ης σεζόν μόλις κυκλοφόρησε στο Netflix, με την 4η σεζόν να έχει φτάσει στις οθόνες μας τρία ολόκληρα χρόνια πριν.

Γιατί, όμως, οι σειρές που αγαπήσαμε μοιάζουν ξαφνικά να τρέχουν πιο γρήγορα, να κρατούν λιγότερα επεισόδια και να μας αφήνουν να περιμένουμε χρόνια για την επόμενη σεζόν;

Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr

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