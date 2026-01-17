ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο ανταγωνισμός των μεγάλων κολοσσών για τη Warner Bros μεταφέρεται στην Ευρώπη
Magazino
15:00 - 17 Ιαν 2026

Ο ανταγωνισμός των μεγάλων κολοσσών για τη Warner Bros μεταφέρεται στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες συγχώνευσης της τελευταίας δεκαετίας εξελίσσεται αυτή την περίοδο στα κέντρα εξουσίας της Ευρώπης. Η ηγεσία της Paramount Skydance Corp. είχε τις τελευταίες ημέρες συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής διπλωματικής εκστρατείας με στόχο την εξασφάλιση στήριξης για την επιθετική, ανταγωνιστική της προσφορά ύψους 108,4 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery Inc.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ανώτατα στελέχη του αμερικανικού κολοσσού της κινηματογραφικής βιομηχανίας συναντήθηκαν με τον Μακρόν και υψηλόβαθμους Γάλλους αξιωματούχους. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον –γιος του συνιδρυτή της Oracle και συμμάχου του Τραμπ, Λάρι Έλισον- συναντήθηκε την περασμένη Πέμπτη (15/1) με τη Βρετανίδα υπουργό Πολιτισμού Λίζα Νάντι.

Επισημαίνεται ότι η προσπάθεια αυτή λαμβάνει χώρα την ώρα που εντείνεται ο ανταγωνισμός της Paramount με τη Netflix για την εξαγορά της Warner Bros. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Warner Bros. έχει απορρίψει την πρόταση της Paramount, προκρίνοντας ως ανώτερη την προσφορά της Netflix, ύψους 27,75 δισ. δολαρίων σε μετοχές και μετρητά.

Οι Βρυξέλλες από τη μεριά τους, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς το μέγεθος και τα έσοδα των εμπλεκόμενων εταιρειών σημαίνουν ότι η συμφωνία θα περάσει αναμφίβολα το κατώφλι ελέγχου της ισχυρής αντιμονοπωλιακής αρχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικές συναντήσεις μεταξύ της Paramount και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα. Η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης της ισχύος της Netflix έχει προκαλέσει ανησυχία στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς κύκλους. Να σημειωθεί για παράδειγμα ότι η Γαλλία παραδοσιακά δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε συμφωνίες που επηρεάζουν την εθνική κινηματογραφική και τηλεοπτική της βιομηχανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/01/2026 - 14:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Η φρεγάτα «Κίμων» σύμβολο ισχυρής Ελλάδας - Δε θα δώσουμε άλλα χρήματα στους αγρότες
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η φρεγάτα «Κίμων» σύμβολο ισχυρής Ελλάδας - Δε θα δώσουμε άλλα χρήματα στους αγρότες

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει οδηγήσει σε ηθική και θεσμική παρακμή τη χώρα
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει οδηγήσει σε ηθική και θεσμική παρακμή τη χώρα

IRIS: Κυρίαρχο στις άμεσες πληρωμές την τελευταία πενταετία
Οικονομία

IRIS: Κυρίαρχο στις άμεσες πληρωμές την τελευταία πενταετία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

ΕΣΕΕ: Δικαίωση για τη γουνοποιία η εξαίρεση των ρωσικών sable από τις κυρώσεις της ΕΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΣΕΕ: Δικαίωση για τη γουνοποιία η εξαίρεση των ρωσικών sable από τις κυρώσεις της ΕΕ

Η ΕΕ εξαιρεί τις ρωσικές γούνες sable από το νέο πακέτο κυρώσεων - Η αντίδραση της ΕΣΕΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Η ΕΕ εξαιρεί τις ρωσικές γούνες sable από το νέο πακέτο κυρώσεων - Η αντίδραση της ΕΣΕΕ

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση
Ναυτιλία

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγική βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 12:11

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 12:01

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 11:53

Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

Πολιτική
30/07/2026 - 11:51

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:46

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:32

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

Πολιτική
30/07/2026 - 11:14

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ναυτιλία
30/07/2026 - 11:06

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Αναλύσεις
30/07/2026 - 11:00

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 10:46

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εργασιακά
30/07/2026 - 10:45

ΔΥΠΑ: Πάνω από 60.000 ωφελούμενοι από τα προγράμματα απασχόλησης στην Αττική

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 10:30

AKTOR: Στα €78,53 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Magazino
30/07/2026 - 10:28

Culture wars: Διαμάχη για ένα «πουκάμισο αδειανό» - Συνέντευξη με τη Λίζα Τσαλίκη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 10:15

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Οικονομία
30/07/2026 - 10:11

ΕΣΠΑ: 12 εκατ. ευρώ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Πολιτική
30/07/2026 - 10:05

ΠΑΣΟΚ: Νέες μειώσεις έργων ή / και απεντάξεις προκύπτουν στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:59

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 09:49

Το γάλλιο, «χρυσός» για τη Metlen

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:43

ifo: Λιγότερες γερμανικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών

Ειδήσεις
30/07/2026 - 09:38

Μυστήριο στην Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι τελευταίες ώρες της 38χρονης Βρετανίδας

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:26

Toyota Hellas: Πρωτιά στην ελληνική αγορά και ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το 2025

Πολιτική
30/07/2026 - 09:23

Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 09:20

Στα κόκκινα οι ασιατικές αγορές με τον Kospi «πρωταγωνιστή»

Σχόλια Αγοράς
30/07/2026 - 09:06

Τράπεζες, διυλιστήρια, ΕΕΕ, ΤΙΤΑΝ και METLEN κινούν τα νήματα στο Euronext Athens

Ειδήσεις
30/07/2026 - 09:03

«Αδέσποτο» βλήμα προκάλεσε έκρηξη στην Πολωνία - Βαλλιστικοί πύραυλοι από τη Ρωσία στην Ουκρανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ