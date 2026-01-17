Ο ανταγωνισμός των μεγάλων κολοσσών για τη Warner Bros μεταφέρεται στην Ευρώπη

Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες συγχώνευσης της τελευταίας δεκαετίας εξελίσσεται αυτή την περίοδο στα κέντρα εξουσίας της Ευρώπης. Η ηγεσία της Paramount Skydance Corp. είχε τις τελευταίες ημέρες συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής διπλωματικής εκστρατείας με στόχο την εξασφάλιση στήριξης για την επιθετική, ανταγωνιστική της προσφορά ύψους 108,4 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery Inc.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ανώτατα στελέχη του αμερικανικού κολοσσού της κινηματογραφικής βιομηχανίας συναντήθηκαν με τον Μακρόν και υψηλόβαθμους Γάλλους αξιωματούχους. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον –γιος του συνιδρυτή της Oracle και συμμάχου του Τραμπ, Λάρι Έλισον- συναντήθηκε την περασμένη Πέμπτη (15/1) με τη Βρετανίδα υπουργό Πολιτισμού Λίζα Νάντι.

Επισημαίνεται ότι η προσπάθεια αυτή λαμβάνει χώρα την ώρα που εντείνεται ο ανταγωνισμός της Paramount με τη Netflix για την εξαγορά της Warner Bros. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Warner Bros. έχει απορρίψει την πρόταση της Paramount, προκρίνοντας ως ανώτερη την προσφορά της Netflix, ύψους 27,75 δισ. δολαρίων σε μετοχές και μετρητά.

Οι Βρυξέλλες από τη μεριά τους, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς το μέγεθος και τα έσοδα των εμπλεκόμενων εταιρειών σημαίνουν ότι η συμφωνία θα περάσει αναμφίβολα το κατώφλι ελέγχου της ισχυρής αντιμονοπωλιακής αρχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικές συναντήσεις μεταξύ της Paramount και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα. Η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης της ισχύος της Netflix έχει προκαλέσει ανησυχία στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς κύκλους. Να σημειωθεί για παράδειγμα ότι η Γαλλία παραδοσιακά δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε συμφωνίες που επηρεάζουν την εθνική κινηματογραφική και τηλεοπτική της βιομηχανία.