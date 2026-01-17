Μητσοτάκης: Η φρεγάτα «Κίμων» σύμβολο ισχυρής Ελλάδας - Δε θα δώσουμε άλλα χρήματα στους αγρότες

Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το πρωί του Σαββάτου (17/1) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεόραση του Alpha.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στη θερμή υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας χαρακτηρίζοντας τις επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις απολύτως κρίσιμες για την ασφάλεια της χώρας.

Όπως σημείωσε, η άφιξη της φρεγάτας αποτέλεσε μια ημέρα «γεμάτη αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και εθνική υπερηφάνεια», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Belh@rra που θα ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό. «Αποτελεί σύμβολο μιας ισχυρής Ελλάδας και μια αναγκαία επένδυση ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και η χώρα να παραμένει πυλώνας σταθερότητας σε μια ιδιαίτερα ασταθή γεωπολιτικά περιοχή», ανέφερε.

Συνάντηση με Ερντογάν

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Φεβρουαρίου, χωρίς να έχει ακόμα «κλειδώσει» η ημερομηνία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα λάβει χώρα κατά το πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

Δηλώσεις Ράμα

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι τον γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια και ότι διαθέτει έναν ιδιότυπο τρόπο έκφρασης, ο οποίος συχνά οδηγεί σε υπερβολές. Όπως είπε, αυτή τη φορά «ξεπέρασε τα όρια», ωστόσο αναγνώρισε πως αντιλήφθηκε το λάθος του και προχώρησε σε διόρθωση. «Κρατώ τη διόρθωση και θεωρώ ότι πρόκειται για μια άτυχη δήλωση που καλό είναι να μείνει πίσω μας», σημείωσε.

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Συνάντηση με αγρότες

Για τη συνάντηση που θα έχει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου με εκπροσώπους των αγροτών, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια ουσιαστική συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να αυξήσει τα κονδύλια προς τον αγροτικό κόσμο. Όπως τόνισε, θα ακούσει τα αιτήματά τους, αλλά οι όποιες αποφάσεις θα κινηθούν εντός των ορίων που θέτει ο κρατικός προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής, σημείωσε ότι, παρά το γεγονός πως η εικόνα που παρουσιάστηκε σε ορισμένες στιγμές ήταν απογοητευτική, η διαδικασία ήταν αναγκαία. Όπως είπε, υπάρχει συχνά η τάση πολιτικών προσώπων να επιδιώκουν τη δημοσιότητα των κοινωνικών δικτύων, ωστόσο προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα. Παραδέχθηκε, επίσης, ότι υπήρξε καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος, τονίζοντας όμως ότι πλέον λαμβάνονται μέτρα.

Ερωτηθείς για τον κ. Ανεστίδη, ο πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει, επισημαίνοντας απλώς ότι τέτοιες εικόνες δεν εκφράζουν τον πρωτογενή τομέα της χώρας.

Mercosur

Για τη συμφωνία Mercosur, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι διασφαλίζει αυστηρούς ελέγχους στα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς τις τιμές. Τόνισε ότι ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα, παραμένουν προστατευμένα, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ωφέλιμη και υπενθυμίζοντας ότι βρίσκεται στο τραπέζι από το 2019.

Αναφορικά δε με το ζήτημα της ευλογιάς, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων. Απέκρουσε τη συζήτηση περί εμβολιασμού, τονίζοντας ότι καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή ή επιστημονικός φορέας δεν εισηγείται κάτι τέτοιο, καθώς θα οδηγούσε στην ενδημική εμφάνιση της νόσου και θα έθετε σε κίνδυνο τις εξαγωγές. «Η λύση είναι η αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων», σημείωσε.

Προϋπολογισμός 2026

Για τον προϋπολογισμό του 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι βρισκόμαστε στην αρχή της εφαρμογής του, επισημαίνοντας τις αυξήσεις μισθών και τις μειώσεις φόρων. Όπως είπε, οι πολίτες θα διαπιστώνουν σταδιακά τη συνολική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Τόνισε ότι έχουν μειωθεί και έμμεσοι φόροι, ωστόσο η έμφαση για το 2026 δίνεται κυρίως στους άμεσους φόρους.

Για την ακρίβεια και τις αποκλίσεις τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή, σημείωσε ότι η μείωση των μεσαζόντων λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για περισσότερο ανταγωνισμό και αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά. Αναφερόμενος στις αυξήσεις στο μοσχάρι, εξήγησε ότι πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο, τονίζοντας πως είναι κρίσιμο να διακρίνεται πού μπορεί να παρέμβει το κράτος και πού όχι.

Για τον 13ο και 14ο μισθό, ξεκαθάρισε ότι δεν περιλαμβάνονται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Υπενθύμισε ότι έχουν δοθεί αυξήσεις στο Δημόσιο, αλλά υπογράμμισε ότι η επαναφορά των επιπλέον μισθών, όπως την προτείνει η αντιπολίτευση, δεν είναι εφικτή.

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Μαρία Καρυστιανού

Σχετικά με τα σενάρια δημιουργίας πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι είναι παράδοξο να γίνονται μετρήσεις για πολιτικούς σχηματισμούς που δεν έχουν καν συσταθεί, παραλληλίζοντας το φαινόμενο με αντίστοιχες περιπτώσεις του παρελθόντος. Τόνισε ότι υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα στον ρόλο ενός γονέα θύματος τραγωδίας και σε εκείνον ενός πολιτικού αρχηγού.

Εκλογές 2027

Για τις εκλογές, επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας, σημείωσε ότι στην πολιτική ένας χρόνος ισοδυναμεί με αιώνα, υπενθυμίζοντας ότι και πριν τις εκλογές του 2023 τα ποσοστά της ΝΔ υποεκτιμούνταν. Τόνισε ότι πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, χωρίς να τίθεται ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου, επισημαίνοντας ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει για το είδος της επόμενης κυβέρνησης.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, απάντησε ότι κανείς δεν είναι ισόβιος και όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα, δηλώνοντας ότι φιλοδοξεί να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για σημαντικές αλλαγές, όπως το άρθρο 16 και η μονιμότητα.

ΕΣΥ

Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια μεταρρύθμισης. Όπως είπε, το ΕΣΥ αλλάζει, με προσλήψεις προσωπικού, αν και παραμένουν ελλείψεις, κυρίως στους νοσηλευτές. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα επάγγελμα με διαρκή ζήτηση και ότι οι ανάγκες στο μέλλον θα είναι ακόμη μεγαλύτερες.

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Εθνικό Απολυτήριο

Για το Εθνικό Απολυτήριο, ανέφερε ότι έχει ζητήσει από την υπουργό Παιδείας να ξεκινήσει διάλογος για το νέο λύκειο, με στόχο έως το φθινόπωρο να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα εφαρμοστεί σταδιακά, απαντώντας στις ανησυχίες περί αύξησης της φροντιστηριακής πίεσης.

Νεανική βία

Σχετικά με τη βία στους νέους, αναφέρθηκε στα προγράμματα ψυχικής υγείας και στην ανάγκη περιορισμού της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων, εξετάζοντας και παραδείγματα άλλων χωρών, όπως η Αυστραλία, για ηλικιακούς περιορισμούς. «Δεν θέλω τα παιδιά να είναι διαρκώς μπροστά σε μια οθόνη. Είναι ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους», σημείωσε.

Οδική ασφάλεια

Τέλος, για την οδική ασφάλεια, επεσήμανε ότι για πρώτη φορά καταγράφηκε σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, με 150 λιγότερους νεκρούς, τονίζοντας ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης. Υπογράμμισε τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ασφαλέστερων συμπεριφορών, αναφέροντας ότι τα αλκοτέστ έχουν τύχει θετικής αποδοχής από τους πολίτες.