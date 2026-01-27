"Εφυγε" ο Αλέξης του L'Abreuvoir

Έφυγε χθες από τη ζωή ο Αλέξης Κώτσης, ο ιδρυτής του εμβληματικού εστιατορίου L’ Abreuvoir που μεσουρανεί επί δεκαετίες στην γαλλική κουζίνα της Αθήνας.

Ο Αλέξης Κώτσης πέθανε σε ηλικία 90 ετών έχοντας ζήσει μια ζωή γεμάτη, με μεγάλη επαγγλεματική επιτυχία, κοινωνική συμμετοχή και αναγνώριση και πολλές ιστιοπλοικές εξορμήσεις (η ιστιοπλοΐα ήταν το αγαπημένο του χόμπι).

Άφησε πίσω του τα δυο παιδιά του, την Κλαίρη και τον Σπύρο οι οποίοι εδώ και χρόνια διευθύνουν το Abreuvoir, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο ποιότητας και σέρβις που χαρακτηρίζει το εστιατόριο του Κολωνακίου από την ίδρυση του μέχρι σήμερα.

Ο Αλέξης Κώτσης ήταν μια χαρακτηριστική φιγούρα του Κολωνακίου και της παλιάς Αθήνας, που τον χαρακτήριζε η κομψότητα στο ντύσιμο και η ευγένεια, χαρακτηριστικά που μετέφερε και στο εστιατόριο αλλά και στην οικογένεια του.