Ο Φίλιπ Γκλας ακύρωσε την πρεμιέρα του στο Kennedy Center, που μετονομάστηκε σε... Trump Kennedy

Ο συνθέτης Φίλιπ Γκλας προστέθηκε στη λίστα καλλιτεχνών, μουσικών και ερμηνευτών που αποσύρονται από προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Kennedy Center. Ανακοίνωσε συγκκεριμένα ότι ακυρώνεται η πολυαναμενόμενη Συμφωνία αρ. 15: «Λίνκολν» από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα (National Symphony Orchestra), την οποία επρόκειτο να παρουσιάσει την παγκόσμια πρεμιέρα της τον προσεχή Ιούνιο.

«Ύστερα από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να αποσύρω τη Συμφωνία αρ. 15 “Λίνκολν” από το John F. Kennedy Center for the Performing Arts», έγραψε ο Γκλας σε δήλωσή του που δόθηκε στη Washington Post. «Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας. Ως εκ τούτου, αισθάνομαι υποχρεωμένος να αποσύρω την πρεμιέρα αυτής της Συμφωνίας από το Kennedy Center υπό τη σημερινή του ηγεσία».

Ο Γκλας, που θα κλείσει τα 89 του χρόνια στο τέλος αυτού του μήνα, είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους Αμερικανούς συνθέτες και τιμήθηκε με τα Kennedy Center Honors το 2018. Αν και συχνά θεωρείται πρωτοπόρος του μινιμαλισμού του 20ού αιώνα, η επιρροή του είναι τεράστια και η μουσική του εκτείνεται από οικεία πιανιστικά έργα και μουσική δωματίου έως εκτενείς συμφωνίες και φιλόδοξες, πειραματικές όπερες όπως τα «Einstein on the Beach», «Satyagraha» και «Akhnaten», συχνά με ιστορικές προσωπικότητες ως θέμα.

Ο Γκλας είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους σύγχρονους Αμερικανούς συνθέτες. Εκτός από τα Kennedy Center Honors, έλαβε το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για το 2015, το Βραβείο Grammy Trustees από την Ακαδημία Ηχογράφησης (έπειτα από τέσσερις υποψηφιότητες) και επίτιμο διδακτορικό από το Juilliard, μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων. Η πρωτότυπη μουσική του για την ταινία «The Truman Show» κέρδισε Χρυσή Σφαίρα το 1998, ενώ το έργο του σε διάφορα μέσα έχει προταθεί για τρία Όσκαρ και ένα Έμμυ.

Η Συμφωνία αρ. 15: «Λίνκολν» ήταν συμπαραγγελία του Kennedy Center και της NSO και έχει ήδη υποστεί αρκετές καθυστερήσεις: αρχικά είχε προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022 και αργότερα αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2022. Τη φετινή σεζόν, το έργο επανήλθε στο πρόγραμμα της NSO ως κεντρικό σημείο της συνεχιζόμενης θεματικής ενότητας του Kennedy Center «250 Years of Us».

«Τρέφουμε μεγάλο θαυμασμό για τον Φίλιπ Γκλας και μας εξέπληξε το γεγονός ότι μάθαμε για την απόφασή του ταυτόχρονα με τον Τύπο», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της NSO, Ζαν Ντέιβιντσον.

Η απόσυρση της συμφωνίας έρχεται εν μέσω ενός κύματος ακυρώσεων από καλλιτέχνες και ερμηνευτές, που προκλήθηκαν από την προσθήκη του ονόματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο κέντρο (καθώς και στην πρόσοψη του κτιρίου), ή αποδόθηκαν σε συγκρούσεις προγραμμάτων ή οικονομικές δυσκολίες. Παράλληλα, εντάσσεται σε ένα πλαίσιο κρίσης φήμης για το κέντρο, έπειτα από μια περίοδο πολιτικά φορτισμένων αλλαγών (όπως το γεγονός ότι ο ίδιος ο Τραμπ φιλοξένησε τα Kennedy Center Honors), που συνοδεύτηκαν από απότομη πτώση στις πωλήσεις εισιτηρίων και μια εμφανή αποχή του κοινού λόγω της πολιτικοποίησης ενός κατά τα άλλα υπερκομματικού χώρου.