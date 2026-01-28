ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πέθανε ο εικαστικός Γιάννης Μπουτέας
Magazino
20:24 - 28 Ιαν 2026

Πέθανε ο εικαστικός Γιάννης Μπουτέας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο διακεκριμένος εικαστικός καλλιτέχνης Γιάννης Μπουτέας απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη, ανάμεσα στα οποία και το έργο «Διαστρωματώσεις Ενεργειακές Εικόνες XVI», το οποίο φιλοτεχνήθηκε ειδικά για τον σταθμό Κεραμεικός του Αθηναϊκού Μετρό. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε με ανάρτησή της η σύζυγός του, Ελένη Σαμαράκη.

Ο Γιάννης Μπουτέας γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1941 και φοίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (ΑΣΚΤ) από το 1959 έως το 1964, έχοντας δάσκαλο τον Κώστα Γραμματόπουλο στη Χαρακτική. Με υποτροφία του ΙΚΥ συνέχισε τις σπουδές του στην École des Beaux-Arts του Παρισιού από το 1966 έως το 1970, όπου έζησε και εργάστηκε για περίπου μια δεκαετία, από το 1972 έως το 1982.

Ήταν μέλος της ομάδας «Διαδικασίες-Συστήματα» και παρουσίασε το έργο του σε περισσότερες από δέκα ατομικές εκθέσεις, ενώ συμμετείχε σε πλήθος ομαδικών και διεθνών διοργανώσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, όπως στη Διεθνή Έκθεση Χαρακτικής της Λουμπλιάνα (1963), στη Μπιενάλε Νέων στο Παρίσι (1966 και 1967) και σε διάφορα Παρισινά Salons.

Επιπλέον, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Μπιενάλε του Σάο Πάολο το 1981 και στη Μπιενάλε της Βενετίας το 1990. Το 2004 παρουσιάστηκε αναδρομική του έκθεση με τίτλο «Ρέουσες Καταστάσεις 1970–2004» στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη.

Το 2007 ολοκλήρωσε τη δημιουργία του έργου «Διαστρωματώσεις Ενεργειακές Εικόνες XVI» ειδικά για τον σταθμό Κεραμεικός του Αθηναϊκού Μετρό, ένα έργο που παραμένει σημείο αναφοράς στη δημόσια τέχνη της πόλης.

Δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη

Πληροφορούμενη την απώλεια του Γιάννη Μπουτέα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιάννη Μπουτέα, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους εικαστικούς μας. Ο Γιάννης Μπουτέας με στέρεες σπουδές στις Σχολές Καλών Τεχνών της Αθήνας και του Παρισιού, διέγραψε μία, απόλυτα, διακριτή πορεία στην Τέχνη, με πολλές εκθέσεις στα επιφανέστερα ιδρύματα τέχνης στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ξεχωριστή στιγμή, αναμφίβολα, στην δημιουργική πορεία του ήταν η εκπροσώπηση της Ελλάδας, τη δεκαετία του 1980, στην Μπιενάλε της Βενετίας, αλλά και στην Μπιενάλε του Σάο Πάολο.

Ο Γιάννης Μπουτέας πειραματίστηκε με επιτυχία στη χρήση νέων υλικών στα έργα και τις εγκαταστάσεις του, ιδιαίτερα με φαινομενικά ευτελή υλικά, με τα οποία διαμόρφωσε την απόλυτα ευκρινή, προσωπική καλλιτεχνική του έκφραση. Άνοιξε, όμως, νέους δρόμους και στη χρήση του φωτός ως συστατικού στοιχείου της Τέχνης, τόσο του φυσικού όσο και του τεχνητού, ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση σωληνωτών λαμπτήρων νέον, ενός μέσου που εμφανίζεται ακόμη και από τις απαρχές της πορείας του. Ολοκληρωμένος και αφοσιωμένος καλλιτέχνης, δεν περιόρισε την τέχνη του σε στεγανά, όπως πειστικά αποδεικνύει το έργο του «Διαστρωματώσεις Ενεργειακές Εικόνες XVI», που κοσμεί τον σταθμό του Μετρό στον Κεραμεικό. Το στίγμα του στην εικαστική μας σκηνή είναι και θα παραμείνει ανεξίτηλο και ενεργό.

Στους οικείους του, τους ομοτέχνους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απεβίωσε ο διανοούμενος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών
Ειδήσεις

Απεβίωσε ο διανοούμενος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar
Ειδήσεις

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε
Ειδήσεις

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Μυστράς: Πού οφείλεται ο θάνατος του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη
Ειδήσεις

Μυστράς: Πού οφείλεται ο θάνατος του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:19

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:30

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:10

Bank of America: Διατηρεί σύσταση «αγοράς» για την Nvidia

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:50

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:30

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:00

Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:33

Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία - Μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένθια και Ανδαλουσία

Οικονομία
10/08/2026 - 18:19

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 18:10

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank

Περιβάλλον
10/08/2026 - 18:07

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:00

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Ναυτιλία
10/08/2026 - 17:42

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:38

Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:12

Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προσήλθε ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:00

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 30% της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:48

Μικρή υποχώρηση στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
10/08/2026 - 16:06

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED

Πολιτική
10/08/2026 - 16:03

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 15:53

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσλήψεις στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας - Από Τρίτη (11/8) η έναρξη των αιτήσεων

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 15:48

SkyImpact Challenge: Οι κορυφαίες ιδέες καινοτομίας για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

Πολιτική
10/08/2026 - 15:09

Κικίλιας: Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Magazino
10/08/2026 - 15:00

Φρούτο του Μοναχού: Το φυσικό γλυκαντικό που κρύβει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ