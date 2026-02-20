Σκληρό απ’ έξω, γλυκό από μέσα: Ένα Pillion που δεν περίμενες

Είδαμε το Pillion, φορέσαμε κράνος, ανεβήκαμε στη σέλα και ξεκινήσαμε μια σέξι, τολμηρή και αστεία queer διαδρομή γεμάτη συναισθήματα.

Τι προκύπτει όταν ένας δίμετρος, μυστηριώδης μηχανόβιος συναντά έναν εσωστρεφή υπάλληλο της τροχαίας που τα βράδια τραγουδά σε pubs για χαρτζιλίκι; Στα χαρτιά, το Pillion μοιάζει με ένα ριψοκίνδυνο κινηματογραφικό στοίχημα: μια dom/sub δυναμική, δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι και μια σχέση που θα μπορούσε εύκολα να διολισθήσει στο κλισέ.

Στην πράξη όμως η ταινία επιλέγει την ανατροπή. Χωρίς να επενδύει στο σοκ ή στο μελόδραμα, χτίζει μια queer ιστορία με αυτοπεποίθηση, χιούμορ και συναισθηματική διαύγεια. Την είδαμε στην avant πρεμιέρα στο Cinobo Πατησίων και φύγαμε με την αίσθηση ότι παρακολουθήσαμε κάτι σπάνιο: μια αφήγηση που δεν ζητά άδεια για να υπάρξει και δεν απολογείται για την επιθυμία της.

