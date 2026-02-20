Σκληρό απ’ έξω, γλυκό από μέσα: Ένα Pillion που δεν περίμενες

Τι προκύπτει όταν ένας δίμετρος, μυστηριώδης μηχανόβιος συναντά έναν εσωστρεφή υπάλληλο της τροχαίας που τα βράδια τραγουδά σε pubs για χαρτζιλίκι; Στα χαρτιά, το Pillion μοιάζει με ένα ριψοκίνδυνο κινηματογραφικό στοίχημα: μια dom/sub δυναμική, δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι και μια σχέση που θα μπορούσε εύκολα να διολισθήσει στο κλισέ.
Στην πράξη όμως η ταινία επιλέγει την ανατροπή. Χωρίς να επενδύει στο σοκ ή στο μελόδραμα, χτίζει μια queer ιστορία με αυτοπεποίθηση, χιούμορ και συναισθηματική διαύγεια. Την είδαμε στην avant πρεμιέρα στο Cinobo Πατησίων και φύγαμε με την αίσθηση ότι παρακολουθήσαμε κάτι σπάνιο: μια αφήγηση που δεν ζητά άδεια για να υπάρξει και δεν απολογείται για την επιθυμία της.
