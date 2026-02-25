Ρευστά Όρια: Έξι γκαλερί των Εξαρχείων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια νέα σπονδυλωτή έκθεση

Έξι γκαλερί σε Νεάπολη και Εξάρχεια παρουσιάζουν τα «Ρευστά Όρια», μια συλλογική, σπονδυλωτή έκθεση που ενεργοποιεί έναν νέο χάρτη περιήγησης στο κέντρο της πόλης, αναδεικνύοντας τη δυναμική της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας.

Έξι γκαλερί στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης και των Εξαρχείων- Alma Mater, Genesis Gallery, Mataroa Gallery, Gallery Περιτεχνών Καρτέρης, Phoenix Athens και Sotiropoulos Art Gallery– ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συλλογική πρωτοβουλία που επιδιώκει να αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής και τη δυναμική της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας.

Ενεργοποιώντας έναν χάρτη διαδρομών, η σπονδυλωτή έκθεση διαμορφώνει ένα ζωντανό πεδίο συνάντησης όπου η τέχνη λειτουργεί ως συνδετικός ιστός ανάμεσα σε διαφορετικές γειτονιές, κοινότητες και αφηγήσεις. Η κοινή συμμετοχή των έξι γκαλερί αποτελεί το θεμέλιο της προσπάθειας, επιτρέποντας σε κάθε χώρο να συμβάλει στην εμπειρία με τρόπο που αντανακλά την ταυτότητά του και το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα.

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