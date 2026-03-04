Φάρος Τυφλών Ελλάδος: Ιστορική προβολή προσβάσιμου κινηματογράφου

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, η πρώτη προβολή ελληνικής ταινίας με ακουστική περιγραφή στις εγκαταστάσεις του Σωματείου, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν πιο συμπεριληπτικό πολιτισμό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, ο οποίος από το 1946 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ενδυνάμωση, την εκπαίδευση και την πολιτιστική συμμετοχή των ατόμων με οπτική αναπηρία. Στο επετειακό αυτό έτος, ο Φάρος επιβεβαιώνει έμπρακτα το όραμά του για ισότιμη πρόσβαση σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.