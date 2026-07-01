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Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο αγαπημένος «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου
Ειδήσεις
08:37 - 01 Ιουλ 2026

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο αγαπημένος «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου

Reporter.gr Newsroom
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Ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό μέσα από τον χαρακτηριστικό ρόλο του «Ταμτάκου» στις βιντεοταινίες της δεκαετίας του '80, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αποχαιρέτησε τον πατέρα του, μιλώντας με λόγια αγάπης για το ήθος, την τιμιότητα και την ευαισθησία που τον χαρακτήριζαν. Όπως έγραψε, ο πατέρας του υπήρξε ένας άνθρωπος που, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή του, κατάφερε να χαρίσει γέλιο και να κερδίσει την αγάπη του κόσμου.

Ο Μιχάλης Μόσιος ξεκίνησε την πορεία του στο θέατρο από τη Θεσσαλονίκη και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, συμμετέχοντας σε σημαντικές παραστάσεις του αρχαίου και διεθνούς ρεπερτορίου. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου συνεργάστηκε με σπουδαίους θιάσους και ηθοποιούς, ενώ εμφανίστηκε τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο.

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε μέσα από τον ρόλο του «Ταμτάκου», ενός λαϊκού και ιδιαίτερα αγαπητού χαρακτήρα που σημάδεψε τις ελληνικές βιντεοταινίες της δεκαετίας του 1980. Σύμφωνα με τη θεατρική παράδοση, η κωμική του περσόνα γεννήθηκε σχεδόν τυχαία, όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει συνάδελφό του σε παράσταση, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το γέλιο του κοινού και την ενθάρρυνση της Ρένας Βλαχοπούλου να ασχοληθεί πιο ενεργά με την επιθεώρηση.

Με την ιδιαίτερη παρουσία και το χαρακτηριστικό του ύφος, ο Μιχάλης Μόσιος άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, χαρίζοντας στο κοινό έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κωμικούς χαρακτήρες της εποχής.

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