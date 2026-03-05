Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά για τον πόλεμο

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικά μας παιδιά χωρίς να τους πούμε ψέματα - Εξηγεί η Ψυχολόγος – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια Αγγελική Κολοκυθά

Είναι ζωτικής σημασίας τα παιδιά να ξέρουν τι είναι ο πόλεμος. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε στο σκοτάδι, ούτε να επιτρέπουμε στις απορίες τους να θεριεύουν μέσα από τη δική μας σιωπή. Η σιωπή γεννά φόβο, ενώ η εξήγηση γεννά κατανόηση. Πρέπει να ακούσουν τις αφηγήσεις των παλαιότερων, να καταλάβουν το κόστος της ανθρώπινης ζωής και να νιώσουν ότι, παρά τη φρίκη, η ανθρωπιά πάντα βρίσκει τρόπο να επιβιώσει.

Όπως επισημαίνει η Ψυχολόγος – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια , ο ρόλος του γονέα σε αυτή τη διαδικασία είναι καθοριστικός:

«Αυτές τις μέρες όλοι γινόμαστε αποδέκτες συνεχόμενης ροής πληροφοριών σχετικά με τον πόλεμο και η ανησυχία γύρω μας είναι διάχυτη. Η επιθυμία των περισσότερων γονιών είναι να παραμείνουν τα παιδιά τους προστατευμένα από αυτά τα άσχημα νέα, ώστε να μην νιώσουν ανασφάλεια. Ωστόσο είναι τελικά ωφέλιμο να κρατήσουμε τα παιδιά μας μακριά από όλα αυτά τα δυσάρεστα της ζωής; Μήπως θα ήταν καλύτερα να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα και να συνεχίζουμε την καθημερινή μας ρουτίνα;

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