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Αγώνες δρόμου φιλανθρωπικού χαρακτήρα «Άνοιξη Ζωής 2026»
Magazino
19:16 - 11 Μαρ 2026

Αγώνες δρόμου φιλανθρωπικού χαρακτήρα «Άνοιξη Ζωής 2026»

Reporter.gr Newsroom
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Η ΠΕΓΚΑΠ – ΝΥ και ο Δήμος Διονύσου υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων της Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.-Ν.Υ. «ΑΝΟΙΞΗ ΖΩΗΣ» διοργανώνουν τους αγώνες δρόμου ‘Τρέχω για την Άνοιξη ζωής 2026’ την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:00 με αφετηρία τη Λεωφόρο Δροσιάς – Σταμάτας ( κοντά στην πλατεία Δροσιάς).  

Οι αγώνες περιλαμβάνουν 10km και 4 km με ατομική χρονομέτρηση, 1000m για παιδιά 5 – 12 ετών και 500m ΑμεΑ

Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των σκοπών της ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ (Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π. - Ν.Υ.)

Δηλώσεις συμμετοχής στο: https://www.athletin.gr/events/24

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 19:17
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