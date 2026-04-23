ATHENS:AM Extended: Μια immersive εμπειρία στην καρδιά της αθηναϊκής νύχτας

Η έκθεση «ATHENS:AM Extended» παρουσιάζεται από τις 5 έως τις 20 Μαΐου 2026 στον νέο χώρο METACOSMOI, στο κέντρο της Αθήνας, προσκαλώντας το κοινό σε μια σύγχρονη, πολυμεσική εμπειρία που συνδυάζει φωτογραφία, τεχνολογίες AI, AR, VR, projections και video.

Πρόκειται για μια εμβυθιστική εγκατάσταση που μεταφέρει τον επισκέπτη στον παλλόμενο αλλά και ποιητικό κόσμο της αθηναϊκής νύχτας.

Το «ATHENS:AM Extended» σηματοδοτεί την εξέλιξη του φωτογραφικού έργου «ATHENS:AM» με την υπογραφή του φωτογράφου Θανάση Καρατζά και υλοποιείται σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη και δημιουργό πολυμεσικών εμπειριών Βύρωνα Νικολόπουλο. Η έκθεση μετασχηματίζει το αρχικό φωτογραφικό υλικό σε μια σκηνοθετημένη, διαδραστική εμπειρία που αφηγείται ιστορίες της πόλης μετά τα μεσάνυχτα.

Ο πυρήνας του project βασίζεται σε 88 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, μια συναρπαστική συλλογή εικόνων από την περίοδο 2008–2022, οι οποίες αποτυπώνουν την άυλη ποίηση της Αθήνας και την ιδιότυπη κοινωνικότητα που αναπτύσσεται τα βράδια της. Το υλικό αυτό αποτέλεσε και τη βάση για το ομώνυμο λεύκωμα, που εκδόθηκε το 2024 από τον ιταλικό εκδοτικό οίκο 89 books και παρουσιάστηκε σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Paris Photo Festival (2024), το Photo London (2025) και το Rotterdam Photo (2026).

Στην εκθεσιακή του εκδοχή, το project «ATHENS:AM» φέρνει σε διάλογο τη φωτογραφία με AR & VR εφαρμογές, video projections και installations, δημιουργώντας μια πολυεπίπεδη εμπειρία, γύρω από την αθηναϊκή νύχτα. Μέσω της τεχνολογίας Augmented Reality, οι στατικές εικόνες ενεργοποιούνται, αποκτούν κίνηση, ήχο και χρώμα, μετατρέποντας την επίσκεψη σε μια συμμετοχική αφήγηση, όπου ο θεατής γίνεται μέρος του έργου.

Η έκθεση «ATHENS:AM – Extended» εγκαινιάζει τον χώρο METACOSMOI, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για πολυμεσικές εκθέσεις, στο κέντρο του αθηναϊκού χάρτη. Η σημειολογική σχέση του χώρου με την πόλη ενισχύει τη συνολική εμπειρία, προτείνοντας μια αναβαθμισμένη καλλιτεχνική και εννοιολογική χαρτογράφηση της νύχτας στην πόλη. Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑμεΑ.

Η έκθεση «ATHENS:AM Extended» τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και εντάσσεται στο πρόγραμμα του This is Athens City Festival 2026.