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«Δεν απεικονίζει εμένα»: Η απάντηση Γεωργιάδη για την επίμαχη viral φωτογραφία
Πολιτική
16:22 - 11 Μάι 2026

«Δεν απεικονίζει εμένα»: Η απάντηση Γεωργιάδη για την επίμαχη viral φωτογραφία

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διέψευσε τη Δευτέρα (11/5) ότι είναι το πρόσωπο που εμφανίζεται στη φωτογραφία με γυναίκα σε προσωπική στιγμή, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη εικόνα δεν τον απεικονίζει και εκτιμώντας ότι πιθανότατα πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (AI). Παράλληλα, σημείωσε ότι όποιος επιθυμεί να του ασκήσει κριτική μπορεί να το κάνει για σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις και όχι μέσω τέτοιου είδους αναρτήσεων.

Η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου. Πριν όμως αρχίσουμε να σχολιάζουμε και να αναπαράγουμε ο,τιδήποτε, καλό θα ήταν να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ’ όλα να σεβόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οικογένειες παιδιά και προσωπικές ζωές. Δεν είναι όλα αντικείμενο δημόσιου χλευασμού ή πολιτικής εκμετάλλευσης. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI και τίθεται και το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Βρίσκομαι άλλωστε συνεχώς εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική με σειρά ενεργειών και δηλώσεων μου . Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου. Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες, ψεύτικες εικόνες και προσωπικές επιθέσεις. Το να μετατρέπεται μία ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν «σκάνδαλο» μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν. Και επιτέλους θα το ξαναπώ αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζωή».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2053771557068009486}

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