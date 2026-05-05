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«Βροχή» οι απολύσεις, λόγω τεχνητής νοημοσύνης στη Δύση, δικαστική «ομπρέλα» στην Κίνα
Επιχειρήσεις
07:44 - 05 Μάι 2026

«Βροχή» οι απολύσεις, λόγω τεχνητής νοημοσύνης στη Δύση, δικαστική «ομπρέλα» στην Κίνα

Reporter.gr Newsroom
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Την ώρα που στον προηγμένο δυτικό κόσμο οι τεχνολογικοί κολοσσοί απολύουν χιλιάδες εργαζομένους εκμεταλλευόμενοι την τεχνητή νοημοσύνη, στην Κίνα εκδόθηκε μία δικαστική απόφαση που μπορεί να αποδειχθεί ιστορική. Οι απολύσεις με πρόφαση την AI δεν είναι νόμιμες!

Πρόσφατα παρουσιάσαμε ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο οι σαρωτικές περικοπές θέσεων εργασίας σε εταιρείες Big Tech είναι πλέον όλο και πιο συχνές. Και ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη εξηγούν αυτές τις αποφάσεις έχει ένα κοινό σημείο αναφοράς. Την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Εκεί όπου στο παρελθόν κυριαρχούσαν αναφορές σε «υπερπροσλήψεις», «βελτιστοποίηση» ή «αναδιάρθρωση», πλέον η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) παρουσιάζεται ως ο βασικός λόγος περικοπών προσωπικού.

Μεγάλες εταιρείες όπως η Meta, η Amazon, η Google, αλλά και μικρότερες όπως η Pinterest και η Atlassian, συνδέουν ανοιχτά τις απολύσεις με τις δυνατότητες της ΤΝ. Η βασική τους θέση είναι ότι τα νέα εργαλεία επιτρέπουν την εκτέλεση ίδιου ή και μεγαλύτερου όγκου εργασίας με λιγότερους εργαζομένους.

Την ίδια ώρα ένα δικαστήριο στην Κίνα αποφάνθηκε ότι οι εργοδότες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) ως δικαιολογία για να απολύουν εργαζομένους.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκρινε ότι μια εταιρεία τεχνολογίας στην ανατολική Κίνα απέλυσε παράνομα έναν από τους εργαζομένους της, όταν αρνήθηκε να υποβιβαστεί ενώ η εργασία του γινόταν πλέον από την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λαϊκού Δικαστηρίου της Χανγκτσόου, όπως αναφέρει το Bloomberg.

«Οι εταιρείες δεν μπορούν να απολύσουν μονομερώς υπαλλήλους ή να μειώσουν μισθούς λόγω τεχνολογικής προόδου», τόνισε το δικαστήριο σε ξεχωριστή ανακοίνωση, επικαλούμενο την ίδια υπόθεση.

Ο εργαζόμενος της συγκεκριμένης υπόθεσης, που αναφέρεται μόνο ως Ζου, ήταν ένας επαγγελματίας διασφάλισης ποιότητας σε μια εταιρεία τεχνολογίας, υπεύθυνος για τον έλεγχο της ακρίβειας των αποτελεσμάτων από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Όταν ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης ανέλαβε τη δουλειά του, υποβιβάστηκε και αναγκάστηκε να δεχθεί μείωση μισθού 40%.

Όταν στη συνέχεια αρνήθηκε να τοποθετηθεί σε άλλη θέση, η εταιρεία τον απέλυσε, επικαλούμενη μειώσεις προσωπικού λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η υπόθεση πήγε σε διαιτησία και στη συνέχεια στο κινεζικό δικαστικό σύστημα το οποίο τελικά ετάχθη υπέρ του εργαζομένου.

Η απόφαση δεν είναι η πρώτη καθώς βασίζεται σε ένα δικαστικό προηγούμενο που έθεσε ένα άλλο κινεζικό δικαστήριο τον Δεκέμβριο, το οποίο διαπίστωσε ότι η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν πληρούσε τις νομικές προϋποθέσεις προκειμένου μια εταιρεία να τερματίσει εργασιακές συμβάσεις.

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