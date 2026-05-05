«Βροχή» οι απολύσεις, λόγω τεχνητής νοημοσύνης στη Δύση, δικαστική «ομπρέλα» στην Κίνα

Την ώρα που στον προηγμένο δυτικό κόσμο οι τεχνολογικοί κολοσσοί απολύουν χιλιάδες εργαζομένους εκμεταλλευόμενοι την τεχνητή νοημοσύνη, στην Κίνα εκδόθηκε μία δικαστική απόφαση που μπορεί να αποδειχθεί ιστορική. Οι απολύσεις με πρόφαση την AI δεν είναι νόμιμες!

Πρόσφατα παρουσιάσαμε ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο οι σαρωτικές περικοπές θέσεων εργασίας σε εταιρείες Big Tech είναι πλέον όλο και πιο συχνές. Και ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη εξηγούν αυτές τις αποφάσεις έχει ένα κοινό σημείο αναφοράς. Την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Εκεί όπου στο παρελθόν κυριαρχούσαν αναφορές σε «υπερπροσλήψεις», «βελτιστοποίηση» ή «αναδιάρθρωση», πλέον η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) παρουσιάζεται ως ο βασικός λόγος περικοπών προσωπικού.

Μεγάλες εταιρείες όπως η Meta, η Amazon, η Google, αλλά και μικρότερες όπως η Pinterest και η Atlassian, συνδέουν ανοιχτά τις απολύσεις με τις δυνατότητες της ΤΝ. Η βασική τους θέση είναι ότι τα νέα εργαλεία επιτρέπουν την εκτέλεση ίδιου ή και μεγαλύτερου όγκου εργασίας με λιγότερους εργαζομένους.