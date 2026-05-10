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Transport Show 2026: Εγκαίνια για την κορυφαία έκθεση επαγγελματικών οχημάτων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:35 - 10 Μάι 2026

Transport Show 2026: Εγκαίνια για την κορυφαία έκθεση επαγγελματικών οχημάτων

Reporter.gr Newsroom
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Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Επαγγελματικών Οχημάτων και Μεταφορών TRANSPORT SHOW 2026, στο Metropolitan Expo, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, φορέων των μεταφορών, στελεχών της αγοράς και επαγγελματιών του κλάδου.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει τον ρόλο της Transport Show ως του σημαντικότερου σημείου συνάντησης για τον κόσμο των οδικών μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του επαγγελματικού οχήματος στην Ελλάδα.

Στην εναρκτήρια ομιλία τονίστηκε ότι ο κλάδος βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο μετασχηματισμού, με τη μετάβαση προς πιο «καθαρές», αποδοτικές και ψηφιακά εξελιγμένες μεταφορές να αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη ανάπτυξης υποδομών, στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα βιωσιμότητας, αλλά και στον κρίσιμο ρόλο του ανθρώπου πίσω από το τιμόνι.

Έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, ένα πρόβλημα που επηρεάζει συνολικά την οικονομία των μεταφορών και την εφοδιαστική αλυσίδα. Στο πλαίσιο της έκθεσης, ανακοινώθηκε η διοργάνωση των Career Days για επαγγελματίες οδηγούς Γ-Ε-Δ, σε συνεργασία με μεταφορικές, εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, με στόχο την ανάδειξη νέων επαγγελματικών ευκαιριών.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και οργανισμών του κλάδου, μεταξύ των οποίων:

  1. η εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκου Χαρδαλιά, κα. Βασιλική Καβαλλάρη
  2. ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας κ. Σοφοκλής Φάτσιος
  3. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
  4. ο Πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ κ. Παναγιώτης Τεγρέλλης
  5. το μέλος του ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Νίκος Κοττάκης

Η TRANSPORT SHOW 2026 φιλοξενεί τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, παρουσιάζοντας:

  1. φορτηγά και τράκτορες νέας γενιάς
  2. ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
  3. λεωφορεία και minibus
  4. οχήματα εναλλακτικών καυσίμων και ηλεκτροκίνησης
  5. συστήματα τηλεματικής και ψηφιακές εφαρμογές
  6. λύσεις logistics και τεχνολογίες υποστήριξης μεταφορών

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά νέες τεχνολογίες, να συνομιλήσουν με κορυφαίους εκπροσώπους της αγοράς, να διερευνήσουν συνεργασίες και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον των μεταφορών.

Η έκθεση συνεχίζεται έως και τις 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo.

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