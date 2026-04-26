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Διεθνής καταδίκη για την επίθεση στο Λευκό Οίκο: Στο πλευρό του Τραμπ, Μητοστάκης και άλλοι ηγέτες
Ειδήσεις
13:55 - 26 Απρ 2026

Διεθνής καταδίκη για την επίθεση στο Λευκό Οίκο: Στο πλευρό του Τραμπ, Μητοστάκης και άλλοι ηγέτες

Reporter.gr Newsroom
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Διεθνές κύμα αντιδράσεων και καταδίκης προκάλεσε η επίθεση που σημειώθηκε στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με σειρά ηγετών να εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους παρευρισκόμενους, αλλά και την αντίθεσή τους σε κάθε μορφή πολιτικής βίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε το περιστατικό ως «απαράδεκτη επίθεση», εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τους εμπλεκόμενους.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι «η βία δεν είναι ποτέ η απάντηση». Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ, «η ανθρωπότητα θα προοδεύσει μόνο μέσα από τη δημοκρατία, τη συνύπαρξη και την ειρήνη».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε «σοκαρισμένος» από το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι «κάθε επίθεση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ή της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα».

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Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, τόνισε ότι «η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία». Σε ανάρτησή της στο X εξέφρασε επίσης την ανακούφισή της για το γεγονός ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι στη δεξίωση είναι ασφαλείς, επισημαίνοντας ότι «μια εκδήλωση που είχε στόχο να τιμήσει τον ελεύθερο Τύπο δεν θα έπρεπε ποτέ να μετατραπεί σε σκηνή τρόμου».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε επίσης «ανακουφισμένος» για την ασφάλεια του προέδρου, της πρώτης κυρίας και όλων των προσκεκλημένων, προσθέτοντας ότι «η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία».

Παράλληλα, ανάλογα μηνύματα ανακούφισης και καταδίκης εξέφρασαν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, η πρόεδρος του Μεξικού Κλόντια Σέινμπαουμ και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Τέλος, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε «σοκαρισμένος» από το περιστατικό, προστιθέμενος στο διεθνές κύμα αντιδράσεων κατά της επίθεσης.

Μητσοτάκης: Ανακούφιση για την ασφάλεια Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

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