Παγκράτι by night: 5 μαγαζιά για ξεχωριστά dinner dates

Χαμηλοί φωτισμοί, cocktails, προτζέκτορες, finger food και πολλά ακόμα σε 5 μαγαζιά του Παγκρατίου, που πρέπει να βάλεις στη λίστα σου.

Μια από τις πιο όμορφες γειτονιές της Αθήνας, το Παγκράτι, έχει κάθε Σαββατοκύριακο την τιμητική του. Κι αυτό γιατί, σε μια μόνο γειτονιά βρίσκεις κάποια από τα πιο γνωστά και αγαπημένα μαγαζιά της πόλης, για όλες τις ώρες της ημέρας και τις διαθέσεις.

Σήμερα, θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για δικά μας αγαπημένα μαγαζιά, τα οποία είναι ιδανικά για aesthetic dinner dates στο Παγκράτι. Χαμηλοί φωτισμοί, ιδιαίτερο στυλ, χαλαρή ατμόσφαιρα, signature cocktails, προτζέκτορες, spritz, finger food και πολλά ακόμα σε 5 μαγαζιά, που πρέπει να βάλεις στη λίστα σου.

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