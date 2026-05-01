3rd Influencers Awards: Με επιτυχία και λαμπερές παρουσίες η μεγάλη γιορτή των content creators

Με εξαιρετική επιτυχία διεξήχθησαν τα 3rd Influencers Awards, μια «οσκαρική» εκδήλωση αφιερωμένη στους Έλληνες influencers, σε μια κατάμεστη αίθουσα με δεκάδες celebrities.

Τα Influencers Awards διοργανώθηκαν από τη Fashion Full Advertising σε συνεργασία με την Eyesweb.gr και έχουν ως στόχο να αναδείξουν και να τιμήσουν τους δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι επενδύουν στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Τα social media αντιπροσωπεύουν σήμερα το ένα τρίτο των διαφημιστικών εσόδων της αγοράς, με την ανάπτυξή τους να είναι διαρκής και ραγδαία, χάρη στις νέες επιχειρήσεις και τις πρόσθετες δραστηριότητες που αναπτύσσονται γύρω από αυτά. Οι influencers, από την πλευρά τους, έχουν αποκτήσει ισχυρή επιρροή, ικανή να διαμορφώνει και να μεταβάλλει την κοινωνική αλλά και την καταναλωτική συμπεριφορά των followers τους.

Τα Influencers Awards, μια φιλόδοξη διοργάνωση αφιερωμένη σε Έλληνες influencers όλων των κατηγοριών (Nano, Micro, Middle, Mega), στοχεύουν να αναδείξουν σημαντικούς δημιουργούς περιεχομένου που έχουν ξεχωρίσει για την ποιότητα και τη συνέπεια του έργου τους.

Οι βραβεύσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, όπως Fashion, Beauty, Life Style, Pet, Viral Video, Hair, Psychology, Pastry, AI, Honorary και πολλές ακόμη. Τους νικητές ανέδειξε η Οργανωτική Κριτική Επιτροπή, υπό την προεδρία του κ. Γιώργου Κουτούλια.

Τα Influencers Awards αποτελούν ιδέα του Γιώργου Κουτούλια, ιδρυτή της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ και του «FUTURE MODELS» Agency, με εικοσαετή επιτυχημένη πορεία στον χώρο. Συνδιοργανώτριες και συνοδοιπόροι στη διοργάνωση είναι η διευθύντρια του περιοδικού ESTETICA, Φρύνη Λάτου, και η PR & Fashion consultant Τζένη Οικονόμου. Όλα τα μέλη της Οργανωτικής Κριτικής Επιτροπής διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον χώρο, αποτελώντας εγγύηση για την ποιότητα της διοργάνωσης.

Οι κατηγορίες βραβείων:

PASTRY INFLUENCER: KOSTANTINOS KAKALIS

FASHION & BEAUTY INFLUENCER: PENI KOUVARAKOY

BEAUTY INFLUENCER: ALEXANDRA KOUTSANTONI

FASHION LIVE SELL INFLUENCER: PROTASI SHOP ON LINE

INTERNATIONAL HUMANITARIAN INFLUENCER: DEMETRIOS ZAMPOGLOU

SINGER VIRAL MUSIC VIDEO INFLUENCER: JOHANNA

FASHION STYLING INFLUENCER: ARGIRO ZEIBEKI

HOLISTIC MASSAGE & EDUCATOR INFLUENCER: GEORGE VIRAKSHA

HAIR COLOR INFLUENCER: EVI LEPENIOTI

HAIR INFLUENCER: THE HAIR SPACE – MARINA MEINTI

DANCE CULTURE INFLUENCER: DORA SATOLIA

ACTRESS INFLUENCER: THEOPDORABLE

FASHION BRAND INFLUENCER: LIBRA – NATASA GIANNATSOULIA

GALAXY MASSAGE: ARISTOULA LABRINAKOU

FRANCE LA PETIT PARI INFLUENCER: SADRIN OSKIAN

LIFE STYLE JOURNALIST INFLUENCER: TASOS RIZOPOULOS

PET INFLUENCER: NIKOLETA SERETI

FRAGRANCE INFLUENCER: EFI FYTA

PSYCHOLOGY INFLUENCER: DR GEORGE LAGIOS

BEST AI DESIGN INFLUENCER: CHRISTINA DUXA

LIFE STYLE EFASHION: DEMY KOUVARAKOU

TOP DANCE SINGING PERFORMER INFLUENCER: ATHENA MANOUKIAN

NATURAL COSMETICS & SPA PRODUCTS INFLUENCER: KERI & LADI

EDUCATION INFLUENCER: ROYLA MAKRI

VISIONARY LEADER INFLUENCER: AGGELIKI SOTIRI

LOVE NAILS & MORE: ARGIROYPOLI

Awarded fashion designers:

SKIN IT – FOTEINI CHALKIA – ICONIC

HONORARY AWARDS: PR Agency Beautiful People

MEDIA DIGITAL INFLUENCER: ESPRESSONEWS.GR

DELTA 360 FASHION & BEAUTY

PR INFLUENCER: BEAUTIFUL PEOPLE

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Ζήνα Κουτσελίνη, Πηγή Δεβετζή, Νίκος Μουρατίδης, Πάνος Ζήνας, Αλεξάνδρα Κουτσατώνη, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Στέλλα Γεωργιάδου, Άντζελα Ευριπίδη, Όλγα Κρίτσιμα, Γιάννης Βασιλειάδης και άλλοι.

Κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων πραγματοποιήθηκαν εντυπωσιακά fashion shows από τα brands SKIN IT – ICONIC – FOTEINI CHALKIA.

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Γιάννης Σπαλιάρας και η δημοσιογράφος Ελένη Μουστάκη.

Στο πλαίσιο των Influencers Awards, το Publicity Box αποτέλεσε το σημείο όπου η λάμψη της σκηνής συναντούσε την αλήθεια της στιγμής, με τη δημοσιογράφο Ρούλα Καρπουζλή να υποδέχεται τους νικητές αμέσως μετά την απονομή για σύντομες, αυθόρμητες συνεντεύξεις, καταγράφοντας το συναίσθημα χωρίς φίλτρα και προσφέροντας στο κοινό μια αυθεντική ματιά πίσω από κάθε διάκριση.