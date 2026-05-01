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3rd Influencers Awards: Με επιτυχία και λαμπερές παρουσίες η μεγάλη γιορτή των content creators
Magazino
23:45 - 01 Μάι 2026

3rd Influencers Awards: Με επιτυχία και λαμπερές παρουσίες η μεγάλη γιορτή των content creators

Reporter.gr Newsroom
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Με εξαιρετική επιτυχία διεξήχθησαν τα 3rd Influencers Awards, μια «οσκαρική» εκδήλωση αφιερωμένη στους Έλληνες influencers, σε μια κατάμεστη αίθουσα με δεκάδες celebrities.  

Τα Influencers Awards διοργανώθηκαν από τη Fashion Full Advertising σε συνεργασία με την Eyesweb.gr και έχουν ως στόχο να αναδείξουν και να τιμήσουν τους δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι επενδύουν στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Τα social media αντιπροσωπεύουν σήμερα το ένα τρίτο των διαφημιστικών εσόδων της αγοράς, με την ανάπτυξή τους να είναι διαρκής και ραγδαία, χάρη στις νέες επιχειρήσεις και τις πρόσθετες δραστηριότητες που αναπτύσσονται γύρω από αυτά. Οι influencers, από την πλευρά τους, έχουν αποκτήσει ισχυρή επιρροή, ικανή να διαμορφώνει και να μεταβάλλει την κοινωνική αλλά και την καταναλωτική συμπεριφορά των followers τους.

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Τα Influencers Awards, μια φιλόδοξη διοργάνωση αφιερωμένη σε Έλληνες influencers όλων των κατηγοριών (Nano, Micro, Middle, Mega), στοχεύουν να αναδείξουν σημαντικούς δημιουργούς περιεχομένου που έχουν ξεχωρίσει για την ποιότητα και τη συνέπεια του έργου τους.

Οι βραβεύσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, όπως Fashion, Beauty, Life Style, Pet, Viral Video, Hair, Psychology, Pastry, AI, Honorary και πολλές ακόμη. Τους νικητές ανέδειξε η Οργανωτική Κριτική Επιτροπή, υπό την προεδρία του κ. Γιώργου Κουτούλια.

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Τα Influencers Awards αποτελούν ιδέα του Γιώργου Κουτούλια, ιδρυτή της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ και του «FUTURE MODELS» Agency, με εικοσαετή επιτυχημένη πορεία στον χώρο. Συνδιοργανώτριες και συνοδοιπόροι στη διοργάνωση είναι η διευθύντρια του περιοδικού ESTETICA, Φρύνη Λάτου, και η PR & Fashion consultant Τζένη Οικονόμου. Όλα τα μέλη της Οργανωτικής Κριτικής Επιτροπής διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον χώρο, αποτελώντας εγγύηση για την ποιότητα της διοργάνωσης.

Οι κατηγορίες βραβείων:

PASTRY INFLUENCER: KOSTANTINOS KAKALIS
FASHION & BEAUTY INFLUENCER: PENI KOUVARAKOY
BEAUTY INFLUENCER: ALEXANDRA KOUTSANTONI
FASHION LIVE SELL INFLUENCER: PROTASI SHOP ON LINE
INTERNATIONAL HUMANITARIAN INFLUENCER: DEMETRIOS ZAMPOGLOU
SINGER VIRAL MUSIC VIDEO INFLUENCER: JOHANNA
FASHION STYLING INFLUENCER: ARGIRO ZEIBEKI
HOLISTIC MASSAGE & EDUCATOR INFLUENCER: GEORGE VIRAKSHA
HAIR COLOR INFLUENCER: EVI LEPENIOTI
HAIR INFLUENCER: THE HAIR SPACE – MARINA MEINTI
DANCE CULTURE INFLUENCER: DORA SATOLIA
ACTRESS INFLUENCER: THEOPDORABLE
FASHION BRAND INFLUENCER: LIBRA – NATASA GIANNATSOULIA
GALAXY MASSAGE: ARISTOULA LABRINAKOU
FRANCE LA PETIT PARI INFLUENCER: SADRIN OSKIAN
LIFE STYLE JOURNALIST INFLUENCER: TASOS RIZOPOULOS
PET INFLUENCER: NIKOLETA SERETI
FRAGRANCE INFLUENCER: EFI FYTA
PSYCHOLOGY INFLUENCER: DR GEORGE LAGIOS
BEST AI DESIGN INFLUENCER: CHRISTINA DUXA
LIFE STYLE EFASHION: DEMY KOUVARAKOU
TOP DANCE SINGING PERFORMER INFLUENCER: ATHENA MANOUKIAN
NATURAL COSMETICS & SPA PRODUCTS INFLUENCER: KERI & LADI
EDUCATION INFLUENCER: ROYLA MAKRI
VISIONARY LEADER INFLUENCER: AGGELIKI SOTIRI
LOVE NAILS & MORE: ARGIROYPOLI

Awarded fashion designers:

  • SKIN IT – FOTEINI CHALKIA – ICONIC
  • HONORARY AWARDS: PR Agency Beautiful People
  • MEDIA DIGITAL INFLUENCER: ESPRESSONEWS.GR
  • DELTA 360 FASHION & BEAUTY
  • PR INFLUENCER: BEAUTIFUL PEOPLE

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Ζήνα Κουτσελίνη, Πηγή Δεβετζή, Νίκος Μουρατίδης, Πάνος Ζήνας, Αλεξάνδρα Κουτσατώνη, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Στέλλα Γεωργιάδου, Άντζελα Ευριπίδη, Όλγα Κρίτσιμα, Γιάννης Βασιλειάδης και άλλοι.

Κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων πραγματοποιήθηκαν εντυπωσιακά fashion shows από τα brands SKIN IT – ICONIC – FOTEINI CHALKIA.

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Γιάννης Σπαλιάρας και η δημοσιογράφος Ελένη Μουστάκη.

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Στο πλαίσιο των Influencers Awards, το Publicity Box αποτέλεσε το σημείο όπου η λάμψη της σκηνής συναντούσε την αλήθεια της στιγμής, με τη δημοσιογράφο Ρούλα Καρπουζλή να υποδέχεται τους νικητές αμέσως μετά την απονομή για σύντομες, αυθόρμητες συνεντεύξεις, καταγράφοντας το συναίσθημα χωρίς φίλτρα και προσφέροντας στο κοινό μια αυθεντική ματιά πίσω από κάθε διάκριση.

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