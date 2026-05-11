Στο ρυθμό της μπύρας η Τεχνόπολη

Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026, η καρδιά της Αθήνας χτύπησε στον ρυθμό του World of Beer. Υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας της Ελλάδας ήλθε για τρίτη χρονιά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, πιο ανανεωμένο και πλούσιο από ποτέ.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μεγάλη ποικιλία από ετικέτες μπύρας, live συναυλίες διάσημων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, stand-up comedy acts, πλήθος γευστικών επιλογών, αλλά και πολλές εκπλήξεις, σε ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες.

Συγκεκριμένα στο World of Beer υπήρξαν:

Μπύρες από κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι μόνο

3 stand‑up comedy acts & 9 συναυλίες

Γευστικούς σταθμούς και street food

Παιχνίδια και διαγωνισμούς με δώρα

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ιδρύθηκε το 2004 και εκπροσωπεί τόσο μεγάλα όσο και μικρά ζυθοποιεία της χώρας. Σήμερα απαριθμεί 18 μέλη (δύο μεγάλα και 16 μικρά ζυθοποιεία), με ισότιμη συμμετοχή στη Διοικούσα Επιτροπή. Είναι μέλος της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης (The Brewers of Europe), που εκπροσωπεί πάνω από 10.000 ζυθοποιεία σε 28 χώρες.