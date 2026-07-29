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Δήμος Αθηναίων: Η Μουσική Τεχνόπολη υποδέχεται έναν δυναμικό συναυλιακό Σεπτέμβριο
Magazino
11:41 - 29 Ιουλ 2026

Δήμος Αθηναίων: Η Μουσική Τεχνόπολη υποδέχεται έναν δυναμικό συναυλιακό Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η συναυλιακή σεζόν της Μουσικής Τεχνόπολης συνεχίζεται δυναμικά και τον Σεπτέμβριο, με το δεύτερο μέρος του φετινού προγράμματος να ολοκληρώνει ένα ακόμη καλοκαίρι ζωντανής μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Από τον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι τα Μωρά στη Φωτιά, τους Nightstalker και τις Σκιαδαρέσες, ο Σεπτέμβριος φέρνει στην Τεχνόπολη ένα από τα πιο πλούσια συναυλιακά προγράμματα του καλοκαιριού.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Από την κρητική παράδοση και το λαϊκό τραγούδι μέχρι τη ροκ, το punk, τη metal σκηνή, την ελληνική ανεξάρτητη μουσική και την k-pop, ο Σεπτέμβριος στη Μουσική Τεχνόπολη συνθέτει ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό τοπίο με επετειακές συναυλίες, ιδιαίτερες συμπράξεις, αγαπημένους καλλιτέχνες και φεστιβάλ. Παράλληλα, σας καλούμε να ενισχύσετε το κοινωνικό φαρμακείο του ΚΥΑΔΑ, φέρνοντας μαζί σας φαρμακευτικά είδη που δεν χρειάζεστε πλέον για να προσφερθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας. Σας περιμένουμε να κλείσουμε μαζί ένα υπέροχο μουσικό καλοκαίρι κάνοντας ταυτόχρονα μία πολύτιμη πράξη αλληλεγγύης».

Ο μήνας ξεκινά με ένα μεγάλο κρητικό γλέντι από τον Γρηγόρη Σαμόλη την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ο λυράρης που έχει κερδίσει τις καρδιές του κοινού θα προσφέρει μία βραδιά αυθεντικής κρητικής μουσικής, υπογράφοντάς τη με το διαχρονικό ταπεραμέντο του τόπου του. Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια του στη μουσική, ο Λεωνίδας Μπαλάφας έρχεται την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου με τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του και αγαπήθηκαν από τους φίλους της μουσικής του, πλαισιωμένος από εκλεκτούς καλεσμένους.

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Με τους θεατές να διαλέγουν την setlist της βραδιάς, ο Σπύρος Γραμμένος φέρνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου την αμεσότητα και την αστείρευτη ενέργειά του επί σκηνής σε ένα live διαφορετικό από τα άλλα. Σε αυτήν την ιδιαίτερη βραδιά θα τον συνοδεύσουν οι κορυφαίοι κωμικοί Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Αριστοτέλης Ρήγας και Πάρις Ρούπος.

Το K-POP FEVER το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει το απόλυτο live αφιέρωμα στην κορεάτικη pop μουσική που έχει κατακτήσει το νεαρό –και όχι μόνο– κοινό σε όλο τον κόσμο. Με δώδεκα τραγουδιστές και χορευτές, οι παρευρισκόμενοι θα ζήσουν μία εντυπωσιακή εμπειρία με φαντασμαγορικά visuals και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της k-pop. Μετά την επιτυχημένη συναυλία τους τον Ιούνιο, οι Σκιαδαρέσες ανεβαίνουν για ακόμη μία φορά στη σκηνή της Τεχνόπολης τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, με το χιούμορ, το παιχνιδιάρικο ύφος και τα θετικά vibes που τις έχουν καθιερώσει.

Αλλάζοντας μουσικό είδος, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου το εκρηκτικό punk των Χατ Τρικ συναντά τις ψυχεδελικές γκρούβες των Fundracar σε ένα σαρωτικό live που θα δώσει το δικό του χρώμα στο γκρίζο της πόλης. Η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου είναι για τους Χατζηφραγκέτα. Το ντουέτο που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ανεμελιά που φέρει μαζί του το καλοκαίρι, επιστρέφει με τους αυθεντικούς του στίχους και εκείνη την παρεΐστικη ατμόσφαιρα που έχει κάνει τις εμφανίσεις του σημείο συνάντησης για το κοινό.

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Τη σκυτάλη παίρνει το Rock Hard Festival, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, που επιστρέφει στην Τεχνόπολη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για ένα διήμερο αφιερωμένο στον ακραίο ήχο του metal, με μπάντες-ορόσημα του είδους και ένα line-up που υπόσχεται ένταση, σκληρά φωνητικά και αδρεναλίνη. Η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στους Rationalistas, οι οποίοι, με σχεδόν δύο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας, ξεδιπλώνουν on stage κομμάτια από όλη τη δισκογραφία τους που συνόδευσαν μια ολόκληρη γενιά.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, το «EuroHoops Legends», το κορυφαίο πρόγραμμα του Eurohoops φέρνει στη σκηνή τον Θοδωρή Παπαλουκά, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Γιώργο Πρίντεζη και τον Γιώργο Λέντζα στην παρουσίαση, για μία ανεπανάληπτη live εκπομπή με τους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ. Σαράντα χρόνια ιστορίας συμπυκνώνονται στη συναυλία των Μωρά στη Φωτιά την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μέσα από ένα μουσικό ταξίδι που ανατρέχει στις σημαντικότερες στιγμές της διαδρομής τους.

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Οι Nightstalker καταλαμβάνουν τη σκηνή με ένα επετειακό live για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου τους άλμπουμ, USE. Tην Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο χώρος θα πλημμυρίσει από τους stoner και desert rock ρυθμούς τους, που έχουν καθορίσει το είδος και τους έχουν καταστήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μπάντες της Ελλάδας, με τη συμμετοχή σημαντικών guests από μερικά από τα πιο εμβληματικά εγχώρια συγκροτήματα.

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το αθηναϊκό κοινό θα απολαύσει μία μονοήμερη γιορτή γεμάτη χορό, βγαλμένη από την παράδοση, με το ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ. Έχοντας ήδη σημειώσει ένα επιτυχημένο διήμερο τον Ιούνιο, το φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής επανέρχεται για να συμπληρώσει τον συναυλιακό του κύκλο για φέτος.

Η αυλαία της Μουσικής Τεχνόπολης κλείνει με μία συναυλία που αναμένεται να μείνει αξέχαστη. Εδώ και 33 χρόνια, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου γράφει τον επίλογο του φετινού προγράμματος με επιτυχίες από το 1993 έως σήμερα που έχουν αφήσει το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της λαϊκής και pop σκηνής.

Με δεκαέξι βραδιές ζωντανής μουσικής, η Μουσική Τεχνόπολη ολοκληρώνει τη φετινή της διαδρομή, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ενός από τους σημαντικότερους συναυλιακούς θεσμούς της Αθήνας. Ο Σεπτέμβριος αποτελεί τον τελευταίο μήνα ενός προγράμματος που έχει –για ακόμη μία φορά– αγκαλιάσει διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις και κοινά, κλείνοντας με την υπόσχεση να επανέλθει την επόμενη σεζόν ακόμη πιο πλούσιο και δυνατό.

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Παράλληλη δράση συλλογής φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης στο πλαίσιο του συναυλιακού προγράμματος της Τεχνόπολης: Μην αφήνετε τη φροντίδα να λήγει στο ντουλάπι!

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει, στο πλαίσιο του συναυλιακού προγράμματος της Τεχνόπολης, δράση συλλογής φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και ειδών προσωπικής υγιεινής, ενισχύοντας το έργο του Κοινωνικού Φαρμακείου του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).

Οι επισκέπτες των συναυλιών θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τη μουσική εμπειρία με μια ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης, προσφέροντας είδη που θα διατεθούν σε συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στη φαρμακευτική περίθαλψη και σε βασικά αγαθά προσωπικής υγιεινής.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο συλλογής στο φυλάκιο επί της οδού Περσεφόνης, κατά τη διάρκεια των συναυλιών θα συγκεντρώνονται:

  • Φάρμακα και επουλωτικές κρέμες (κλειστές ή ανοιχτές συσκευασίες, εφόσον δεν έχουν λήξει και η ημερομηνία λήξης είναι ευδιάκριτη).
  • Υγειονομικό υλικό, όπως γάζες και επιθέματα.
  • Είδη προσωπικής υγιεινής, όπως οδοντόκρεμες και σαπούνια σε πλάκα.

Η αλληλεγγύη ξεκινά από μια μικρή πράξη προσφοράς. Φάρμακα που δεν έχουν λήξει και δεν τα χρειάζεστε πλέον, μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση σε ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η δράση υλοποιείται από το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Κοινωνίας των Πολιτών και Εθελοντισμού, σε συνεργασία με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της Μουσικής Τεχνόπολης του Σεπτεμβρίου εδώ:
https://www.cityofathens.gr/anakoinosi/dimos-athinaion-analytiko-programma-mousikis-technopolis-septemvrios-2026/
*Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή/και να τροποποιηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.athens-technopolis.gr και cultureisathens.gr

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