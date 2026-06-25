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Η καρδιά του Tour de France χτυπά και φέτος στη Σπάρτη με το L&#039;Étape Greece
Magazino
09:05 - 25 Ιουν 2026

Η καρδιά του Tour de France χτυπά και φέτος στη Σπάρτη με το L'Étape Greece

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Το L’ÉtapeGreecebyTourdeFrance, ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας που φέρνει στην Ελλάδα την εμπειρία και το αγωνιστικό πνεύμα της πιο αναγνωρίσιμης διοργάνωσης της παγκόσμιας ποδηλασίας του Γύρου της Γαλλίας, επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά, την Κυριακή 4 Απριλίου 2027, και για 2η φορά στη Σπάρτη, τοποθετώντας ξανά τη Λακωνία στο διεθνές ποδηλατικό προσκήνιο.

Ο θεσμός πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelόsophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και του Δήμου Σπάρτης, με την υποστήριξη του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου, των Δήμων Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας στον χάρτη των μεγάλων διεθνών ποδηλατικών διοργανώσεων.

Κάτω από τη σκιά του Ταϋγέτου και με φόντο τη Γη των 300, το L’Étape Greece by Tour de France καλεί ποδηλάτες από όλο τον κόσμο να πάρουν εκκίνηση και να τερματίσουν μπροστά στο Άγαλμα του Λεωνίδα. Μέσα από μία διαδρομή, όπου η ιστορική κληρονομιά της Σπάρτης συναντά το πνεύμα του Tour de France και κάθε χιλιόμετρο γίνεται για κάθε αθλητή μια δοκιμασία αντοχής, θέλησης και χαρακτήρα.

Με τη δυναμική της περσινής επιτυχημένης διοργάνωσης, που προσέλκυσε περισσότερους από 2.000 ποδηλάτες και επισκέπτες από 28 χώρες, το L’Étape Greece by Tour de France 2027 φιλοδοξεί να υποδεχθεί στη Σπάρτη ακόμη περισσότερους αθλητές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Στην καρδιά της ποδηλατικής εμπειρίας βρίσκονται δύο διαδρομές που απευθύνονται τόσο σε έμπειρους όσο και σε ερασιτέχνες αθλητές και ανοίγουν τον δρόμο της πρόκρισης στο παγκόσμιο L’Etape Tour de France 2027. Η μεγάλη διαδρομή, The Race, που εκτείνεται σε 140 χιλιόμετρα με 1.700 μέτρα υψομετρικής διαφοράς και απευθύνεται σε ποδηλάτες που αναζητούν ένα απαιτητικό αγωνιστικό τερέν. Η δεύτερη, TheRide, μήκους 67 χιλιομέτρων με 1.250 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, προσφέρει μια πιο προσιτή αλλά εξίσου δυνατή εμπειρία για όσους θέλουν να ζήσουν τον παλμό του TourdeFrance.

Το L’ÉtapeGreecebyTourdeFrance δεν είναι μόνο ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια ολοκληρωμένη αθλητική διοργάνωση διεθνών προδιαγραφών, που φέρνει κοντά την αγωνιστική πρόκληση, τον ποδηλατικό τουρισμό και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας μέσα από έναν θεσμό παγκόσμιας αναγνώρισης.

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Η ποδηλατική δράση της ευΖΗΝ feelόsophy δεν σταματά εδώ. Μέσα στο επόμενο διάστημα ετοιμάζεται μια ακόμη μεγάλη ανακοίνωση για τους λάτρεις της ατομικής χρονομέτρησης, σύντομα όλες οι λεπτομέρειες.

Μείνετε σε επαφή με τα νέα του L’ÉtapeGreecebyTourdeFrance στα παρακάτω κανάλια:

Race Movie 2026: https://www.youtube.com/watch?v=z3_ownE68lk

Website:https://greece.letapebytourdefrance.com/

Instagram:https://www.instagram.com/letapegreece/

Facebook:https://www.facebook.com/letapegreece

Strava:https://www.strava.com/clubs/letapegreece

E-mail: letapegreece@feelosophy.gr

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