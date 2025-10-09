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Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»
Αυτοδιοίκηση
16:59 - 09 Οκτ 2025

Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»

Reporter.gr Newsroom
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Η Αθήνα θα είναι, στις 10 και 11 Μαΐου 2026, το παγκόσμιο επίκεντρο για τη βιώσιμη και ενεργή κινητικότητα, φιλοξενώντας για πρώτη φορά το UCI Mobility & Bike City Forum 2026 της Παγκόσμιας Ποδηλατικής Ένωσης (UCI). 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Η φιλοξενία του UCI Mobility & Bike City Forum 2026 στην Αθήνα αποτελεί μεγάλη τιμή και μοναδική ευκαιρία για να κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας, που είναι μια πιο ανθρώπινη, βιώσιμη και προσβάσιμη πόλη για όλους. Σχεδιάζουμε τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, την ανάπτυξη ασφαλών υποδομών και χώρων στάθμευσης ποδηλάτων, καθώς και την ομαλή ένταξη της μικροκινητικότητας στις γειτονιές μας. Θέλουμε η ποδηλασία να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολιτών. Για να το πετύχουμε, επενδύουμε σε δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθοδηγούμενοι από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και τη στρατηγική της «Ανοιχτής Γειτονιάς των 15 λεπτών». Το Forum του 2026 θα μας δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να αντλήσουμε πολύτιμη τεχνογνωσία, ώστε να εδραιώσουμε την ποδηλασία ως θεμέλιο της πράσινης και καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με την UCI. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακούμε τη φωνή των ειδικών».

Ο Πρόεδρος της UCI, David Lappartient, υπογράμμισε: «Η Αθήνα είναι η ιδανική πόλη για το επόμενο UCI Mobility & Bike City Forum, καθώς συνδυάζει μια προοδευτική προσέγγιση στη βιώσιμη κινητικότητα με μια βαθιά ριζωμένη σχέση με τον αθλητισμό και το Ολυμπιακό Κίνημα. Με τις γραφικές ποδηλατικές διαδρομές στη χώρα, τη δυναμικά αναπτυσσόμενη ποδηλατική κουλτούρα και διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, όπως ο Γύρος της Ελλάδας, η Αθήνα αποδεικνύει ότι η ενεργή κινητικότητα μπορεί να ευδοκιμήσει σε μια σύγχρονη μητρόπολη. Παράλληλα, ως γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και διοργανώτρια των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, αποτελεί σύμβολο αθλητικής αριστείας και παγκόσμιας ενότητας. Η Αθήνα ενσαρκώνει τις αξίες του αθλητισμού, της υγείας και της κοινότητας, καθιστώντας την έναν εμπνευσμένο τόπο για τον διεθνή διάλογο γύρω από την κινητικότητα και την ποδηλασία».

Ο Managing Partner του ομίλου Kyvernitis Group, Γιώργος Κυβερνήτης, δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που θα υποδεχθούμε το UCI Mobility & Bike City Forum 2026, σε συνεργασία με την UCI και το Δήμο Αθηναίων. Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τις κοινές μας αξίες και τη δέσμευσή μας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ανυπομονούμε να εμπνεύσουμε τη διεθνή κοινότητα να συμμετάσχει ενεργά σε αυτόν τον ουσιαστικό διάλογο».

Το διήμερο 10 και 11 Μαΐου 2026 θα περιλαμβάνει εργαστήρια, ποδηλατικές περιηγήσεις και συνεδριακή διάσκεψη, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον τερματισμό του Γύρου της Ελλάδας στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου, θα ανακοινωθούν οι νικητές των βραβείων UCI Cycling for All & Sustainability Awards 2026. Η διοργάνωση του 2026 θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον όμιλο Kyvernitis Travel Group.

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