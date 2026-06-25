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ΥΠΑΤΙΑ: Μια θεατρική εμπειρία κάτω από τα άστρα του αττικού ουρανού
Magazino
12:54 - 25 Ιουν 2026

ΥΠΑΤΙΑ: Μια θεατρική εμπειρία κάτω από τα άστρα του αττικού ουρανού

Reporter.gr Newsroom
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Στον ιστορικό περίβολο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στον λόφο των Νυμφών, παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρώτη το θεατρικό έργο «ΥΠΑΤΙΑ: Ουρανογραφία Μνήμης». Το έργο έγραψε και ερμηνεύει η Μαριάννα Λαμπίρη, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Κομνηνός. Θα δοθούν έξι παραστάσεις, από τις 8 έως τις 13 Ιουλίου 2026, με ώρα έναρξης 21:30.

Αστρονόμος, φιλόσοφος, μαθηματικός και δασκάλα, η Υπατία της Αλεξάνδρειας υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές της ύστερης αρχαιότητας και μία από τις τελευταίες μεγάλες εκπροσώπους του ελληνικού πνεύματος στην Αλεξάνδρεια.

Σε μια εποχή όπου η δημόσια γνώση και η φιλοσοφία ανήκαν σχεδόν αποκλειστικά στους άνδρες, η Υπατία στάθηκε στο κέντρο της πνευματικής ζωής της Αλεξάνδρειας. Κόρη του μαθηματικού και αστρονόμου Θέωνα, διετέλεσε διευθύντρια της περίφημης Νεοπλατωνικής Σχολής της Αλεξάνδρειας, στην οποία είχε διδάξει ο φιλόσοφος Πλωτίνος. Δίδαξε φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία σε μαθητές διαφορετικών θρησκειών και κοινωνικών τάξεων, ενώ η φήμη της ξεπέρασε τα όρια της πόλης και έφθασε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Η άγρια δολοφονία της το 415 μ.Χ. από φανατισμένα πλήθη μιας εποχής που άλλαζε βίαια, έμελλε να καταστήσει το όνομά της σύμβολο της σύγκρουσης ανάμεσα στη γνώση και τον σκοταδισμό.

Η παράσταση

Το έργο είναι δομημένο σε δεκατέσσερις εικόνες / μνήμες της Υπατίας.

Δάσκαλοι και μαθητές, μαθηματικά και άστρα, φιλοσοφικές αναζητήσεις, πολιτικές συγκρούσεις και ανθρώπινα πάθη αναδύονται διαδοχικά σαν φωτεινοί αστερισμοί στον νυχτερινό ουρανό της μνήμης.

Ο ποιητικός λόγος της Μαριάννας Λαμπίρη, τα μουσικά ηχοτοπία του Τηλέμαχου Μούσα και ο ίδιος ο ουρανός του Αστεροσκοπείου συνθέτουν μια θεατρική εμπειρία όπου η επιστήμη συναντά την ποίηση και η ιστορία μετατρέπεται σε ζωντανό βίωμα.

Έτσι, η μορφή της Υπατίας αναδύεται όχι ως ιστορικό μνημείο, αλλά ως ζωντανή ανθρώπινη παρουσία που συνομιλεί ευθέως με το σήμερα.

Είπαν

«Μετά την Υπατία και για μια χιλιετία μένει μετέωρο το πρώτο ολοκληρωμένο πείραμα αντίληψης του κόσμου μέσα από τη φιλοσοφία, την επιστήμη και την τέχνη…»
Δρ. Μάρκος Δενδρινός — Από το βιβλίο του «Υπατία» (εκδ. Αρμός).


«Όσο πλησίαζα την Υπατία, τόσο περισσότερο ένιωθα μια γυναίκα που δεν αναζητούσε απλώς τη γνώση, αλλά τη σοφία που διέπει τα πάντα.»
Μαριάννα Λαμπίρη — Συγγραφέας, ηθοποιός.


«Στον λόφο των Νυμφών, εκεί όπου επί δύο αιώνες οι άνθρωποι παρατηρούν τον ουρανό, η Υπατία επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι κάθε μεγάλη ανακάλυψη αρχίζει με μια απλή παρατήρηση.»
Δημήτρης Κομνηνός — Σκηνοθέτης.

Μετά το τέλος της παράστασης ακολουθεί αστρονομική παρατήρηση με το τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συντελεστές

  • Κείμενο – Ερμηνεία: Μαριάννα Λαμπίρη
  • Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κομνηνός
  • Μουσική σύνθεση: Τηλέμαχος Μούσας
  • Σκηνικός σχεδιασμός: Δημήτρης Πολυχρονιάδης
  • Σχεδιασμός κοστουμιού: Ιωάννα Τιμοθεάδου
  • Σχεδιασμός φωτισμών: Ιφιγένεια Γιαννιού
  • Επιστημονικοί σύμβουλοι: Δρ. Φιόρη-Αναστασία Μεταλληνού, Αστροφυσικός, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Δρ. Μάρκος Δενδρινός, καθηγητής Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Ρήγα
  • Βοηθός παραγωγής: Μάριος Παπαθανασίου
  • Σχεδιασμός προωθητικού υλικού: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς
  • Φωτογραφίες: Μαρία Στέφωση
  • Trailer: Γρηγόρης Πανόπουλος

Info

  • Προπώληση:
    https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ypatia/

  • Τόπος: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, λόφος Νυμφών, Θησείο
  • Ημερομηνίες: 8–13 Ιουλίου 2026
  • Ώρα έναρξης: 21:30
  • Διάρκεια παράστασης: 65 λεπτά
  • Τιμή εισιτηρίου: 15€ (ενιαίο)
  • Παραγωγή: ODYSSEIA CULTURAL PROJECT | odysseia.eu

Υπό τις αιγίδες των:

Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης


Γραφείο Διάχυσης Αστρονομίας της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης στην Ελλάδα

Επιτροπή Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Τελευταία τροποποίηση στις 25/06/2026 - 13:01
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