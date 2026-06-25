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ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 13,8% στις ζωικές μονάδες το 2025
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:36 - 25 Ιουν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 13,8% στις ζωικές μονάδες το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου (Χοίρων, Βοοειδών, Προβάτων και Αιγών) για το έτος 2025.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα 2024 -2025, παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων και των εκμεταλλεύσεων.

Ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 12,8% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 519.167 ζώα το 2025 έναντι 595.153 ζώων το 2024.

Αντίστοιχα, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 16,9% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή ανήλθε σε 7.898 εκμεταλλεύσεις το 2025 έναντι 9.499 εκμεταλλεύσεων το 2024.

Ο αριθμός των χοίρων μειώθηκε κατά 7,2% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανήλθε σε 729.234 ζώα το 2025 έναντι 786.156 ζώων το 2024.

Αντίστοιχα, μείωση κατά 21,3% παρατηρείται το 2025 σε σχέση με το 2024, στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους ανήλθε σε 3.373 εκμεταλλεύσεις το 2025 έναντι 4.287 εκμεταλλεύσεων το 2024.

Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 17,2% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανήλθε σε 6.439.141 ζώα το 2025 έναντι 7.774.172 ζώων το 2024.

Επίσης, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα κατά 18,3% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα ανήλθε σε 43.026 εκμεταλλεύσεις το 2025 έναντι 52.640 εκμεταλλεύσεων το 2024.

Ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 9,2% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανήλθε σε 2.340.620 ζώα το 2024 έναντι 2.576.743 ζώων το 2024.

Τέλος, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες κατά 13,4% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες ανήλθε σε 25.960 εκμεταλλεύσεις το 2025 έναντι 29.967 εκμεταλλεύσεων το 2024.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 4,9% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 65,7 το 2025 έναντι 62,7 το 2024.

Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 17,9% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 216,2 το 2025 έναντι 183,4 το 2024.

Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 1,3% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 149,7 το 2025 έναντι 147,7 το 2024.

Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 4,9% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 90,2 το 2025 έναντι 86,0 το 2024.

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Το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου (βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες) εκφρασμένο σε ζωικές μονάδες (ΖΜ)2 παρουσίασε μείωση 13,3% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, το σύνολο των ΖΜ το 2025 ήταν 1.430.306 οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 367.699 ΖΜ αντιστοιχούν στα βοοειδή, 184.631 ΖΜ στους χοίρους, 643.914 ΖΜ στα πρόβατα και 234.062 ΖΜ στις αίγες.

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