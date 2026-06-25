ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 13,8% στις ζωικές μονάδες το 2025

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα 2024 -2025, παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων και των εκμεταλλεύσεων.
Ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 12,8% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 519.167 ζώα το 2025 έναντι 595.153 ζώων το 2024.
Αντίστοιχα, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 16,9% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή ανήλθε σε 7.898 εκμεταλλεύσεις το 2025 έναντι 9.499 εκμεταλλεύσεων το 2024.
Ο αριθμός των χοίρων μειώθηκε κατά 7,2% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανήλθε σε 729.234 ζώα το 2025 έναντι 786.156 ζώων το 2024.
Αντίστοιχα, μείωση κατά 21,3% παρατηρείται το 2025 σε σχέση με το 2024, στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους ανήλθε σε 3.373 εκμεταλλεύσεις το 2025 έναντι 4.287 εκμεταλλεύσεων το 2024.
Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 17,2% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανήλθε σε 6.439.141 ζώα το 2025 έναντι 7.774.172 ζώων το 2024.
Επίσης, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα κατά 18,3% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα ανήλθε σε 43.026 εκμεταλλεύσεις το 2025 έναντι 52.640 εκμεταλλεύσεων το 2024.
Ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 9,2% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανήλθε σε 2.340.620 ζώα το 2024 έναντι 2.576.743 ζώων το 2024.
Τέλος, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες κατά 13,4% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες ανήλθε σε 25.960 εκμεταλλεύσεις το 2025 έναντι 29.967 εκμεταλλεύσεων το 2024.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 4,9% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 65,7 το 2025 έναντι 62,7 το 2024.
Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 17,9% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 216,2 το 2025 έναντι 183,4 το 2024.
Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 1,3% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 149,7 το 2025 έναντι 147,7 το 2024.
Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 4,9% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 90,2 το 2025 έναντι 86,0 το 2024.
Το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου (βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες) εκφρασμένο σε ζωικές μονάδες (ΖΜ)2 παρουσίασε μείωση 13,3% το 2025 σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα, το σύνολο των ΖΜ το 2025 ήταν 1.430.306 οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 367.699 ΖΜ αντιστοιχούν στα βοοειδή, 184.631 ΖΜ στους χοίρους, 643.914 ΖΜ στα πρόβατα και 234.062 ΖΜ στις αίγες.