Ινφαντίνο: Ένας πανίσχυρος άνθρωπος σπάνια εμφανίζεται τόσο υποτακτικός

Ο νυν πρόεδρος της FIFA έχει ξεπεράσει ακόμα και τα όρια που είχαν θέσει οι προκάτοχοί του, που κάθε άλλο παρά αδιάφθοροι ήταν.



Ο Ζεπ Μπλάτερ από τον οποίο ο Ινφαντίνο παρέλαβε τη σκυτάλη στην ηγεσία της FIFA είχε πιαστεί πολλάκις με τη γίδα στην πλάτη, αλλά ακόμα κι αυτός είχε κάποια όρια.



Μαγείρευε ψηφοφορίες για να περάσει τις δικές του θέσεις μέσα στην παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, έπαιρνε μίζες, ξέπλενε χρήματα και δούλευε στο παρασκήνιο για τα συμφέροντά του. Ακόμα κι αυτός, όμως, κρατούσε τα προσχήματα και ασφαλώς ποτέ δεν είχε παρέμβει τόσο απροκάλυπτα μέσα στις γραμμές του γηπέδου.



Ένας πανίσχυρος άνθρωπος όπως ο πρόεδρος της FIFA σπάνια εμφανίζεται τόσο υποτακτικός και σε αυτό ο Ινφαντίνο είναι πράγματι... μοναδικός.



Ο Ινφαντίνο είναι προφανές πως έχει προσκυνήσει το χρήμα και δεν ντρέπεται για αυτό.



Άλλωστε η αδυναμία του στα πετροδόλαρα φάνηκε στο Μουντιάλ του Κατάρ που έγινε για πρώτη φορά χειμώνα, με τη FIFA να κάνει τα στραβά μάτια στα εργατικά δυστυχήματα και στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους Άραβες.



Τους Άραβες τους οποίους ο Ινφαντίνο «αγαπά» και γι' αυτό θέλει να επισπεύσει τις διαδικασίες για να δώσει στη Σαουδική Αραβία τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2034. Με το αζημίωτο φυσικά...



Για να το κάνει αυτό θα κάνει ένα πολυσυλλεκτικό Μουντιάλ το 2030 ώστε να μπορέσει να ξαναδώσει τη διοργάνωση του 2034 σε αραβική χώρα.



Το 2030 θα γίνουν για το λόγο αυτό αγώνες σε Ευρώπη, Αμερική, αλλά και Αφρική, ώστε να έρθει ξανά η σειρά των Αράβων.



Κερασάκι στην τούρτα της (μέχρι σήμερα) θητείας του Ινφαντίνο, η κολλητή παρέα με τον Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο πρώτα βράβευσε με το βραβείο Ειρήνης της FIFA και εν συνεχεία του έκανε το χατίρι να ακυρώσει σκανδαλωδώς μια κόκκινη κάρτα ενός παίκτη των ΗΠΑ για να παίξει στο παιχνίδι των 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου με το Βέλγιο.



Κι όλα αυτά ενώ υποτίθεται πως η FIFA έχει το no politica... Ευαγγέλιο.



Προφανώς κάποιος δεν ντρέπεται πια για τίποτα. Και δεν το κρύβει...