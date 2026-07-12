Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Αποφασισμένη να αποτρέψει οποιαδήποτε αλλαγή στον έλεγχο της ZIM εμφανίζεται η κυβέρνηση του Ισραήλ, θεωρώντας ότι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της χώρας αποτελεί στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο και όχι μια απλή εμπορική επιχείρηση.

Το θέμα τέθηκε στο υπουργικό συμβούλιο από τον υφυπουργό Almog Cohen, ο οποίος προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη πώληση της ZIM σε επενδυτικό σχήμα με κεφάλαια από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία θα δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε άμεσα το ενδεχόμενο, δηλώνοντας ότι το θέμα «δεν βρίσκεται καν στην ατζέντα». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι τόσο το υπουργείο Άμυνας όσο και οι υπηρεσίες ασφαλείας αντιτίθενται σε οποιαδήποτε συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβίβαση ελέγχου της εταιρείας σε τέτοια συμφέροντα.

Μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας υπενθύμισε ότι το ισραηλινό κράτος διατηρεί στη ZIM τη λεγόμενη «χρυσή μετοχή» (golden share), η οποία του δίνει το δικαίωμα να μπλοκάρει αποφάσεις που θεωρεί ότι επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια. Όπως τόνισε, εάν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.

Η παρέμβαση της ισραηλινής κυβέρνησης επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει στη ZIM. Παρότι η εταιρεία είναι ιδιωτική και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εξακολουθεί να θεωρείται κρίσιμη για τη διασφάλιση του θαλάσσιου εφοδιασμού της χώρας, ιδιαίτερα σε περιόδους πολέμου ή διεθνών κρίσεων.

Όπως είναι ήδη γνωστό, εδώ και αρκετές εβδομάδες βρίσκεται στο επίκεντρο της ναυτιλιακής αγοράς η πρόταση εξαγοράς της ZIM Integrated Shipping Services, η οποία αποτιμά την ισραηλινή εταιρεία σε περίπου 3,5 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η πρόταση προβλέπει την απόκτηση της ZIM από τη γερμανική Hapag-Lloyd, σε συνεργασία με το ισραηλινό επενδυτικό fund FIMI, μέσω σύνθετης χρηματοοικονομικής δομής στην οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχουν και κεφάλαια από τον αραβικό κόσμο.

Η προοπτική αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι, έμμεσα, θα μπορούσαν να αποκτήσουν επιρροή σε μια εταιρεία που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια και την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας.