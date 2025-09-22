Οι ηγέτες της ναυτιλίας του αύριο θα πρέπει να έχουν πείσμα, στόχο, προσαρμοστικότητα

Οι μελλοντικοί ηγέτες της ναυτιλίας θα πρέπει να είναι «πεισματάρηδες, προσανατολισμένοι στον στόχο και ευέλικτοι», καθώς ο κλάδος βρίσκεται μπροστά σε ένα περίπλοκο και ασταθές περιβάλλον.

Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα πάνελ που διοργάνωσε η WISTA σε συνεργασία με το Seatrade Maritime στο London International Shipping Week, όπου ναυτιλιακά στελέχη ανέλυσαν τα χαρακτηριστικά που θα χρειαστούν οι ηγέτες της ναυτιλίας του αύριο.

Οι ομιλητές εξέφρασαν εμπιστοσύνη στην τρέχουσα γενιά ναυτιλιακών ηγετών, αλλά εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην πολιτική ηγεσία που επηρεάζει τη ναυτιλία.

Ο Guy Platten, πρώην γενικός γραμματέας του International Chamber of Shipping (ICS), σημείωσε ότι σε πολιτικά ταραγμένους καιρούς παρατηρείται έλλειψη κατεύθυνσης στις κοινωνίες, αλλά αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για τη ναυτιλία.

«Υπάρχουν πραγματικά καλοί ναυτιλιακοί ηγέτες», είπε, προσθέτοντας πως η ναυτιλία είναι ο πρώτος παγκόσμιος κλάδος που έχει δεσμευτεί νομικά στη διαδικασία απανθρακοποίησης, με κανόνες που εξασφαλίζουν ότι η μετάβαση θα υλοποιηθεί. «Αυτό είναι ένα απίστευτο επίτευγμα», τόνισε.

Ο Harry Conway, μόνιμος αντιπρόσωπος της Λιβερίας στον IMO και πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC), θύμισε τη διαδρομή από τη Συμφωνία των Παρισίων το 2015, στη Στρατηγική του IMO για τα αέρια του θερμοκηπίου το 2018 και την αναθεώρησή της το 2023. Υπογράμμισε ότι σήμερα, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες, υπάρχει ο πειρασμός να απομακρυνθούν κάποιοι από τον στόχο της απανθρακοποίησης.

«Εκεί χρειάζεται ο ηγέτης του μέλλοντος. Δεν θα επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, γιατί θα πρέπει να ξέρει ακριβώς σε ποιο περιβάλλον λειτουργεί», είπε. Ο ίδιος τόνισε πως ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος, αλλά καθήκον του ηγέτη είναι να κινητοποιεί και να εμπνέει τις ομάδες του ώστε να συνεχίσουν την προσπάθεια.

Η Luisa Puccio, διευθύντρια πολιτικής και επικοινωνίας της ECSA (European Community Shipowners’ Associations), μίλησε για τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα και την αλλαγή.

«Σε αυτή την εποχή γεωπολιτικού χάους, η πρώτη ανάγκη είναι η σταθερότητα. Ένας ηγέτης δίνει αυτή την αίσθηση. Όμως στον σημερινό κόσμο χρειάζεται και η διάθεση να διαταράξεις τις ισορροπίες, να φέρεις αλλαγές», είπε.

Η Puccio, που ανέλαβε καθήκοντα το 2020 μόλις δύο εβδομάδες πριν το περιστατικό του Ever Given στη Διώρυγα του Σουέζ, σημείωσε ότι τα θέματα συζήτησης στην ευρωπαϊκή ναυτιλία είχαν μείνει ίδια για πέντε ή δέκα χρόνια, αλλά πλέον έχει εμφανιστεί μια εντελώς νέα ατζέντα. Τόνισε ακόμη ότι η αντίδραση του κλάδου στις διεθνείς εξελίξεις έχει αλλάξει. «Οι ηγέτες δεν κλείνονται πια στο καβούκι τους, αλλά βγαίνουν μπροστά και προσπαθούν να χτίσουν λύσεις γύρω από τους στόχους τους».

Η Mette Asmussen, υπεύθυνη για ναυτιλιακές πρωτοβουλίες στο World Economic Forum, έθεσε το ζήτημα της εκπροσώπησης και του ρόλου των σημερινών ηγετών ως πρότυπα για τη νέα γενιά. «Οι αυριανοί ηγέτες είναι οι άνθρωποι που στρατολογούμε σήμερα. Η εποχή που ζούμε είναι γεμάτη νέες προκλήσεις και κλιματική ηγεσία, και αυτό θα μας φέρει και μεγαλύτερη ποικιλομορφία», είπε.

Αναφέρθηκε μάλιστα στην ετήσια έκθεση του WEF για το χάσμα φύλου, η οποία προβλέπει ότι θα χρειαστούν 123 χρόνια για να κλείσει πλήρως. «Αν μιλήσουμε ειδικά για τη ναυτιλία, ίσως να χρειαστούν ακόμη περισσότερα χρόνια. Είναι μια τολμηρή πρόβλεψη, αλλά δεν βλέπω κανέναν να διαφωνεί», είπε χαριτολογώντας.

Στο κλείσιμο της συζήτησης, η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, αναφέρθηκε στην εμπειρία της χώρας της με την προώθηση της ισότητας των φύλων. Όπως τόνισε, χάρη σε στοχευμένη πολιτική του προέδρου Χριστοδουλίδη, η Κύπρος έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο.

Σύμφωνα με την τελευταία κοινή έρευνα του IMO και της WISTA, η παρουσία γυναικών στις ναυτιλιακές διοικήσεις της χώρας αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια. Ενδεικτικά, το 50% του διπλωματικού προσωπικού που χειρίζεται ναυτιλιακά θέματα είναι πλέον γυναίκες.

«Η θάλασσα μας ενώνει όλους, δεν κάνει διακρίσεις. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η ηγεσία μας, να είναι ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτική», είπε. «Όταν οι γυναίκες ηγούνται, όλος ο κλάδος κερδίζει. Όταν η ηγεσία αντικατοπτρίζει όλα τα ταλέντα, τότε και μόνο τότε θα είναι πραγματικά κατάλληλη για τον σκοπό της».