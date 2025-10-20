Η Κίνα επέβαλε το πρώτο «Ειδικό Τέλος Λιμένα» ύψους $627.943 σε αμερικανικό πλοίο

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπό αμερικανική σημαία πλοίο μεταφοράς κοντέινερ «Manukai», της Matson, φέρεται να τιμολογήθηκε με 4.458.400 γουάν, περίπου 627.943 δολάρια, για την παραμονή του στο κινεζικό λιμάνι.

Το Manukai, χωρητικότητας 11.149 κόρων, κατέπλευσε στο Ningbo στις 13 Οκτωβρίου, και παρέμεινε έως τις 15 Οκτωβρίου και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, του επιβλήθηκε ειδικό τέλος το οποιο υπολογίστηκε βάσει του συντελεστή των 400 γουάν ανά τόνο καθαρής χωρητικότητας, όπως προβλέπει η νέα Υπουργική Απόφαση του κινεζικού Υπουργείου Μεταφορών, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου 2025.

Η χρονική σύμπτωση της παραμονής του πλοίου με την ημερομηνία ενεργοποίησης του μέτρου ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του «Special Port Fee on U.S.-linked ships», που θεσπίστηκε ως αντίμετρο στις πρόσθετες αμερικανικές χρεώσεις προς κινεζικά πλοία.

Το νέο τέλος αποτελεί στοχευμένη απάντηση της Κίνας στα περιβαλλοντικά και ρυθμιστικά τέλη που επέβαλε η Ουάσιγκτον σε πλοία κινεζικών συμφερόντων, στο πλαίσιο πολιτικής «αντιντάμπινγκ» και προστασίας της εγχώριας ναυπηγικής και μεταφορικής αγοράς.

Το Πεκίνο είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο ότι θα προχωρήσει σε «ισότιμα και αναλογικά» αντίμετρα, επικαλούμενο τη ρήτρα αμοιβαιότητας στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορικού δικαίου.

Το λιμάνι του Ningbo, τρίτο μεγαλύτερο του κόσμου σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, αποτελεί κομβικό σημείο για τις διαδρομές Ασίας–ΗΠΑ και η επιβολή τέλους σε πλοία με αμερικανική σύνδεση αναμένεται να αναδιαμορφώσει το κόστος μεταφοράς στον Ειρηνικό, προκαλώντας πιέσεις στις ναυτιλιακές γραμμές που εξυπηρετούν απευθείας το εμπόριο ΗΠΑ–Κίνας.

Παράλληλα, θέτει προηγούμενο για πιθανή επέκταση του μέτρου και σε πλοία άλλων σημαιών, εφόσον τεκμηριώνεται αμερικανική ιδιοκτησία, διαχείριση ή δρομολόγιο.